Empresas del sector consumo aceleran adopción de la IA para evitar rezagos operativos

La adopción de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de empresas de consumo como Alpura, Gayosso, Avon o Walmart avanza de forma acelerada en México. Esta transición busca responder a la evolución de un entorno comercial donde las firmas buscan eficiencias operativas, aunque se enfrentan a un ritmo de asimilación tecnológica que exige profundas reconfiguraciones en las estructuras corporativas y en la capacitación del personal.

“El avance de la inteligencia artificial ha sido vertiginoso en los últimos seis meses y las organizaciones apenas están tratando de reaccionar como pueden”, señaló Alberto Dosal, socio de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de KPMG México.

Según las métricas de la consultora, solo el 31 por ciento de las organizaciones en el país está implementando y ampliando de forma activa el uso de agentes de Inteligencia Artificial. En su reporte Riesgos en México y Centroamérica 2026: Evolución de la gestión ante la disrupción tecnológica y geopolítica, la firma expone un contraste sectorial.

El documento precisa que, aunque las compañías reconocen el valor de la IA para fortalecer procesos y generar eficiencias operativas, todavía persisten importantes resistencias y brechas de capacitación en la fuerza laboral.

En el sector agroindustrial, Alpura integró la plataforma de inteligencia artificial Gemini Enterprise y las herramientas de Google Workspace en toda su infraestructura tecnológica. El fabricante de lácteos utilizará estos agentes avanzados para analizar grandes volúmenes de datos con el fin de predecir las demandas de consumo del mercado, ajustar su cadena de suministro con mayor rapidez y acelerar la toma de decisiones críticas.

Esta reconfiguración coincide con los hábitos del consumidor digital, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), cinco de cada 10 usuarios que participarán en el próximo Hot Sale utilizarán la IA para comparar productos y precios, encontrar recomendaciones personalizadas, e investigar características detalladas de los artículos de su interés.

Vania Rivero, CEO de Price Lab Solutions, destacó que el uso de IA eleva los ingresos corporativos hasta un 25 por ciento, transformando la fijación de tarifas.

“El consumidor mexicano está acostumbrado al dinamismo de precios, sobre todo porque la tendencia online de compra va aumentando. El reto para el retailer es poder justamente implementar este dinamismo en sus tiendas físicas, pero la IA ya no es un nice to have, sino que ya representa una palanca directa de crecimiento”, apuntó la fundadora de la plataforma que optimiza estrategias para firmas como La Ferre, Mobo, Farmacorp y Burger King.

(El Financiero)

La IA servirá a empresas mexicanas para estabilizar inventarios

Un reporte de la firma financiera Barclays revela que las embotelladoras y cadenas de autoservicio muestran un creciente interés por la IA para estabilizar inventarios, refinar recomendaciones y monitorear existencias con menores niveles de stock.

En este escenario, Walmart de México lleva la delantera al adoptar los desarrollos logísticos y modelos de pronóstico de demanda de su matriz en Estados Unidos.

“Al aprovechar el análisis avanzado y las herramientas con IA, como Scintilla, estamos mejorando la calidad de nuestras decisiones y ofreciendo mejores resultados a nuestros clientes”, detalló Cristian Barrientos, director general de Walmart de México, en su llamada de resultados del pasado 18 de febrero.

En el sector de servicios, Grupo Gayosso invertirá este año 5 mil miIlones de pesos en su plataforma digital denominada Rest in Cloud & Quot, que funciona como un espacio conmemorativo y de apoyo emocional para las familias en proceso de duelo. Esta aplicación móvil permite evadir las barreras geográficas mediante la creación de esquelas interactivas generadas con inteligencia artificial y la construcción de un muro permanente con recuerdos, mensajes y videos para los deudos.

En contraste, Avon solo tres de cada 10 consultoras de belleza sabe resolver problemas tecnológicos, mientras que el 40 por ciento no comprende la necesidad de la adaptación digital. Pese a ello, la marca impulsa una transformación para que sus más de 420 mil consultoras actúen como influencers digitales y puntos de conexión física, para digitalizar inicialmente a 4 mil mujeres y elevar sus ingresos hasta un 50 por ciento.