Carlos Slim saca la cartera: Anuncia inversión de 5 mil mdd en México para 2026

El empresario Carlos Slim Helú ofreció una conferencia de prensa para dar un informe general del crecimiento y planes de inversión en el país.

El empresario Carlos Slim Helú anunció que invertirá alrededor de 5 mil millones de dólares en México este año a través de las empresas que integran su conglomerado en sectores estratégicos como la infraestructura, la explotación de petróleo y las telecomunicaciones.

“Para este año vamos a invertir más o menos 5 mil millones de dólares”, afirmó el magnate mexicano durante su conferencia anual celebrada en la sede de Grupo Financiero Inbursa.

Aunque evitó detallar los proyectos que recibirán el capital, abundó que una de las apuestas principales del grupo empresarial es el sector energético, tras señalar que actualmente participan en el desarrollo del Campo Ixachi. En este yacimiento, las subsidiarias del conglomerado ya mantienen perforados alrededor de 32 pozos activos de donde se extraen cerca de 2 mil barriles diarios de crudo.

Slim descartó participar en proyectos de inversión en fracking, al ser cuestionado al respecto. “No, de fracking no porque ya estamos saturados”, detalló el inversionista.

Agregó que el país requiere inyecciones urgentes de capital en transporte, generación eléctrica y sistemas de agua para sostener el crecimiento.

Además, destacó la estrecha coordinación entre el sector privado y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para acelerar las inversiones en infraestructura y eliminar las trabas regulatorias que frenan el desarrollo económico de México.

El magnate detalló que, a través del Consejo Nacional de Inversiones se mantiene un canal directo con los secretarios de Estado para revisar trámites e implementar una ventanilla única que simplifique los procesos burocráticos.

El presidente honorario de Grupo Carso subrayó que la actual administración muestra un interés activo en promover y no obstaculizar los flujos de capital, extendiendo el diálogo hacia estados y municipios para detonar proyectos regionales.

A su juicio, este paso es estratégico para maximizar los beneficios del intercambio comercial bajo el T-MEC y el avance tecnológico actual.

El empresario calificó como “irracional” la reciente rebaja de la nota crediticia de México por parte de la calificadora Moody’s, argumentando que una proyección de deuda equivalente al 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 no representa un nivel alarmante.

El magnate criticó severamente las advertencias financieras que sugieren que este ajuste detendrá la inversión o restringirá el acceso al financiamiento externo, tildando dichas afirmaciones de “barbaridades” y señalando que las decisiones de degradación soberana dependen del criterio limitado de unos cuantos analistas que omiten evaluar el destino real de la inversión pública y privada.

Aunque elogió al gobierno actual, el empresario se quejó de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador incumplió con su promesa de darle a Telmex la autorización para ofrecer televisión de paga.

“Hasta ahora después de 25 años, no le han autorizado a Telmex tener televisión de paga (...) Total que no ha tenido televisión de paga que le haya autorizado ningún gobierno, incluyendo el de López Obrador que nos había dicho que sí”, afirmó.

Pide revisar registro de telefonía obligatorio

Slim Helú afirmó que es necesario revisar el registro obligatorio de telefonía móvil, el cual amenaza con suspender el servicio a los usuarios que no hayan asociado su número a su Clave Única de Registro de Población (CURP) antes del próximo 30 de junio, al considerar que el tiempo establecido para su implementación fue insuficiente y que el proceso avanza con lentitud.

“Nosotros vamos bien, pero nada más en el pospago, en el prepago es donde vamos lentos y deberían darle una reestudiadita para que sea más eficaz, para conveniencia del cliente, de la autoridad y de las empresas”, declaró el directivo.

Explicó que la principal dificultad técnica se encuentra en el mercado de recargas telefónicas, segmento que representa cerca del 80 por ciento de las líneas activas en el país, de acuerdo con los datos estadísticos oficiales distribuidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

“Lo del registro es algo muy complicado, primero estaba creciendo muy fácil en el pospago, pero es demasiado corto el tiempo. Ahorita ya está avanzando demasiado lento”, consideró el presidente honorario de América Móvil, operadora de Telcel.

De acuerdo con el último balance de la CRT, hasta el 19 de mayo de 2026 se habían registrado 49 millones 541 mil 262 líneas en el sistema, lo que implica que todavía tienen pendiente la incorporación de aproximadamente 95.2 millones de usuarios móviles.

Los reportes de la CRT indican que AT&T lidera el progreso de matriculación con un 29 por ciento de sus usuarios, seguida de cerca por la operadora móvil virtual Bait, con un 28 por ciento de avance. En contraste, Telcel apenas alcanza el 19 por ciento de su base total y Telefónica Movistar reporta un 16 por ciento de cumplimiento, lo que sitúa a la firma de Carlos Slim entre las de menor avance relativo a semanas de que venza el plazo legal establecido.

Baja producción y deuda de Pemex, los mayores riesgos

Slim Helú aseguró que uno de los problemas más importantes que enfrenta México es la caída en la producción petrolera y la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), corporativo que mantiene altos niveles de endeudamiento mientras registra una extracción de crudo muy por debajo de sus referentes históricos. Recordó que México alcanzó niveles de producción superiores a los tres millones de barriles diarios entre los años 2000 y 2006, lo que contrasta drásticamente con los volúmenes operativos actuales.

“Nada más como dato, eran como 3 millones 270 mil barriles diarios durante 6 años en el gobierno de Fox”, señaló el empresario que subrayó que la capacidad actual se encuentra muy lejos de esos parámetros.