Pemex se salva de ser ‘reprobado’ por Moody’s: Su calificación queda en B1, con perspectiva estable

La agencia Moody’s Ratings ratificó este viernes la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos en B1, con perspectiva estable, nivel que la petrolera mexicana mantiene sin cambios desde septiembre de 2025.

De esta forma, la petrolera dirigida por Juan Carlos Carpio logró sortear la ola de rebajas crediticias aplicada esta semana por Moody’s Ratings, derivada del recorte en la calificación soberana de México (de Baa2 a Baa3 con perspectiva estable), que impactó a entidades como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ocho instituciones financieras, entre ellas Banamex, BBVA y Banorte.

No obstante, esta calificación aún mantiene a Petróleos Mexicanos dentro de la categoría especulativa, por lo que la petrolera permanece a cuatro escalones de recuperar el grado de inversión.

“La confirmación de las calificaciones de Pemex refleja nuestra expectativa de que el Gobierno de México continuará proporcionando un apoyo muy alto y oportuno a la compañía, como quedó claramente demostrado en 2025 e incorporado en nuestros supuestos a futuro bajo la actual administración”, dijo Roxana Muñoz, vicepresidenta y analista senior de crédito en Moody’s Ratings.

Sin embargo, la especialista agregó que el perfil crediticio de Pemex sigue limitado por desafíos operativos persistentes, que continúan resultando en flujo de caja libre negativo y necesidades significativas de financiamiento.

¿Por qué Moody’s Ratings no rebajó la calificación de Pemex?

Moody’s Ratings explicó que, pese al recorte en la calificación soberana de México, la nota crediticia de Petróleos Mexicanos se mantuvo en B1 debido a la expectativa de un respaldo “muy alto” por parte del Gobierno federal hacia la petrolera estatal.

“Las calificaciones están respaldadas por nuestros supuestos sin cambios de apoyo gubernamental muy alto y una correlación de incumplimiento muy alta, que continúan generando un importante margen positivo”, se puede leer en la evaluación.

Dadas las fuertes vinculaciones entre Pemex y el Gobierno de México, el riesgo de gobernanza sigue siendo una consideración relevante en la acción de calificación.

Sin embargo, la agencia calificadora también confirmó la Evaluación Crediticia Base de Pemex en ‘ca’, lo que refleja el débil perfil crediticio independiente de Pemex, caracterizado por flujo de caja libre persistentemente negativo, alto apalancamiento y limitada capacidad interna para financiar gastos de capital y obligaciones de deuda.

Esto se evidencia además en necesidades de financiamiento sustanciales, que promedian aproximadamente 14.9 mil millones de dólares anuales durante el periodo 2026–2028.

“La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que la estrategia de negocio y el perfil financiero de PEMEX se mantendrán en términos generales sin cambios durante los próximos 6–12 meses, y que el apoyo gubernamental continuará siendo suficiente para cubrir las necesidades de liquidez y las obligaciones de deuda de la compañía”, aseveró la agencia.