‘Tendrían que multarlo’: Joel Huiqui responde a Efraín Juárez tras acusaciones de ayuda arbitral a Cruz Azul

Joel Huiqui aseguró Cruz Azul y Pumas son justos finalistas del Clausura 2026 de la Liga MX. [Fotografía. Cuartosucuro]

El partido de ida de la final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas terminó ‘calientito’. Para muestra de ello, el entrenador de ‘La Máquina’, Joel Huiqui, pidió que multaran a Efraín Juárez después de que el técnico universitario acusó a Cruz Azul de recibir supuestos beneficios arbitrales durante la Liguilla.

Joel Huiqui aseguró que la final del futbol mexicano debe mantenerse lejos de las polémicas arbitrales y señaló que tanto Cruz Azul como Pumas merecen disputar el campeonato.

“¿Eso dijo? Tendrían que multarlo, ¿no? No puedes hablar del arbitraje. No hay que ensuciar la final. Es una final maravillosa. Me parece que los dos equipos están en la final porque se lo merecen”, declaró Joel Huiqui.

El estratega cementero también resaltó el desempeño de su equipo en la ida y consideró que Cruz Azul generó suficientes oportunidades para quedarse con la victoria.

“Nos hubiera gustado ganarlo, tuvimos muchas opciones de gol. Tienen un gran portero, sacó todas”, comentó Joel Huiqui sobre la actuación de Keylor Navas, exportero del Real Madrid.

¿Por qué Efraín Juárez criticó el arbitraje y a Cruz Azul?

La molestia del entrenador de Pumas surgió después de varios reclamos arbitrales durante el partido de ida y por la postura de Cruz Azul sobre la designación de los árbitros para la final del Clausura 2026.

Efraín Juárez aseguró que le sorprendieron las críticas cementeras hacia el arbitraje debido a que, desde su perspectiva, Cruz Azul recibió decisiones favorables durante las rondas anteriores de la Liguilla.

“Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul quiera sacar siempre ventaja de circunstancias cuando en esta Liguilla los que más han sido beneficiados son ellos”, expresó Efraín Juárez.

El técnico auriazul también hizo referencia a jugadas polémicas en las eliminatorias contra Chivas y Atlas, encuentros donde algunos sectores cuestionaron decisiones arbitrales favorables para ‘La Máquina’.

“No hay que olvidar el minuto 30 contra Atlas, una mano y termina en contra y no lo marcan. No hay que olvidar el penal de Chivas, no hay que olvidar la mano de ‘El Toro’ Fernández, que a mí sí me la marcan con América y a él no”, declaró Efraín Juárez sobre algunas de las acciones arbitrales que consideró polémicas durante la Liguilla.

¿Cómo fue el partido entre Cruz Azul y Pumas?

Cruz Azul y los Pumas de la UNAM empataron 0-0 en el encuentro de ida disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que dejó abierta la definición del campeonato para la vuelta en Ciudad Universitaria.

La Máquina dominó gran parte del compromiso con mayor posesión de balón y varias oportunidades claras de gol. Sin embargo, la anotación del equipo de La Noria no cayó debido a la gran actuación del guardameta Keylor Navas, quien salvó a los universitarios en varias ocasiones durante la primera parte.

Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando el árbitro Ismael Rosario López Peñuelas marcó un penal a favor de Cruz Azul tras una falta sobre Charly Rodríguez. Sin embargo, el VAR anuló la decisión por una posición adelantada previa.

Pumas apostó por un planteamiento más defensivo y buscó generar peligro mediante contragolpes, aunque registró pocas llegadas claras sobre el arco defendido por Kevin Mier.

En la segunda mitad, Cruz Azul mantuvo la presión con aproximaciones de José Paradela, Carlos Rotondi y Jeremy Márquez, mientras Keylor Navas respondió con varias atajadas decisivas para mantener el empate.

Cruz Azul A pesar de dominar el partido, Cruz Azul no pudo irse con ventaja en el partido de ida de la final de la liga MX. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Qué se juega en la final de vuelta del Clausura 2026?

La final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul se disputará el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble donde se definirá al campeón del Clausura 2026.

Pumas buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para conquistar el campeonato, mientras Cruz Azul intentará romper su sequía de títulos de Liga MX.

El ambiente rumbo al encuentro definitivo también quedó marcado por el intercambio de declaraciones entre Joel Huiqui y Efraín Juárez, situación que elevó la tensión alrededor de la serie por el título.