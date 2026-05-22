Trump obligará a extranjeros a abandonar EU para solicitar la tarjeta de residencia permanente

Habrá nuevas restricciones para quienes tengan la intención de tramitar su residencia permanente en EU.

Los extranjeros que deseen obtener la residencia permanente en Estados Unidos ahora tendrán que abandonar el país para solicitar la tarjeta de residencia (green card).

“A partir de ahora, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la tarjeta de residencia permanente deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias”, declaró Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en un comunicado el viernes.

Este cambio podría afectar a cientos de miles de personas al año y, potencialmente, reducir aún más la inmigración legal en el contexto de la drástica represión del presidente Donald Trump.

Sin embargo, se desconoce mucho sobre cómo se implementará la política, lo que ha provocado una gran prisa por obtener más información entre los residentes temporales y los abogados de inmigración.

Política de Trump obliga a los extranjeros a irse de EU

Según los detalles de su implementación, el nuevo requisito podría “cambiar la forma en que opera el gobierno”, afirmó Elizabeth Goss, abogada de inmigración en Boston, cuyo despacho ha estado recibiendo consultas durante todo el día. “Es otra manera de obligar a la gente a irse”.

Las nuevas normas se aplican generalmente a cualquier extranjero que haya llegado a Estados Unidos con una visa temporal de no inmigrante, incluidos estudiantes, empleados con visas H-1B o L y visitantes.

Estados Unidos otorga alrededor de un millón de tarjetas de residencia permanente al año, aunque aproximadamente la mitad son para familiares extranjeros patrocinados por un ciudadano estadounidense. Estas solicitudes generalmente ya se tramitan fuera de Estados Unidos.

En un memorando que detallaba el cambio, se informó a los empleados del USCIS encargados de decidir sobre las solicitudes de residencia permanente que se podrían hacer algunas excepciones.

¿Qué analizarán para dar la tarjeta de residencia permanente en EU?

El memorando les indicaba que debían “considerar y sopesar todas las pruebas pertinentes del expediente, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias para determinar si el extranjero reúne los requisitos para la residencia permanente”.

En una de las notas a pie de página, el USCIS indicó que los extranjeros que solicitan la residencia permanente suelen hacerlo tras haber permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa. Asimismo, advirtió sobre personas que “violan los términos y condiciones de su admisión o libertad condicional mediante empleos ilegales u otras actividades incompatibles” con su ingreso al país.

Desde enero de 2025, la administración Trump ha arrestado a cientos de miles de migrantes, incluidos solicitantes de asilo con casos pendientes en el sistema judicial de inmigración del Departamento de Justicia, y ha deportado a cientos de miles más. Asimismo, ha propiciado una drástica disminución de los cruces fronterizos ilegales.

La represión se ha extendido también a la inmigración legal, ya que la administración ha tomado medidas para poner fin a las protecciones humanitarias para más de un millón de extranjeros y endurecer las normas y reglamentos del codiciado programa H-1B.

David Leopold, abogado de inmigración con sede en Cleveland y socio de Thompson Hine, afirmó que la nueva política parece ser otro intento de frenar la inmigración legal en Estados Unidos. Es probable que se presenten demandas al respecto, pero aún está por verse si los tribunales se opondrán, añadió.