Pedro Haces habla con empresarios y líderes migrantes para reforzar inversión y ayudar a mexicanos en EU

Como parte de una intensa agenda de trabajo y encuentros estratégicos en Estados Unidos, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, sostuvo reuniones en Washington, Oklahoma y Houston con empresarios, líderes migrantes y autoridades mexicanas para fortalecer el diálogo, la inversión y el apoyo a las y los trabajadores mexicanos en la Unión Americana.

Durante su visita a Washington, Haces Barba sostuvo reuniones en oficinas de CATEM USA con empresarios estadounidenses interesados en invertir próximamente en México y fortalecer proyectos vinculados a generación de empleo y desarrollo productivo.

Posteriormente, en Oklahoma, el dirigente laboral sostuvo encuentros con trabajadores migrantes del campo y sus líderes, donde escuchó directamente las necesidades y retos que enfrenta la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Como parte de la agenda, Pedro Haces visitó también Houston, Texas, donde sostuvo reuniones con la cónsul de México, Marielena Orantes, así como con Margarita Cortés, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Cancillería, quienes trabajan en programas de apoyo para las comunidades mexicanas y pueblos originarios en Estados Unidos.

“Seguimos trabajando por el bien de las y de los trabajadores mexicanos que tienen sus familias aquí en la Unión Americana.”

El dirigente laboral destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre México y sus comunidades en el exterior, así como generar espacios de diálogo y cooperación que permitan impulsar oportunidades para las y los trabajadores mexicanos dentro y fuera del país.