Buscador de folio Beca Rita Cetina: ¿Cómo y a qué hora podrás usarlo para ver si aceptaron a tu hijo?

Lanzarán un sitio para que los derechohabientes puedan consultar el estatus del trámite para obtener una Beca para el Bienestar, así lo informó Julio León, coordinador nacional del programa.

El funcionario comentó que, ante las constantes dudas e incertidumbre sobre si las y los menores fueron aceptados en la Beca Rita Cetina, para recibir el apoyo en los niveles básicos hasta superior, se implementó el “Buscador Becas Bienestar”.

Los padres y madres de familia que iniciaron el trámite tendrán que acceder a la página web: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/.

¿A partir de cuándo estará disponible el ‘Buscador Becas Bienestar’?

León explicó que a partir de este jueves 21 de mayo a las 16:00 horas, quienes necesiten consultar información sobre apoyos escolares podrán ingresar al sitio para conocer el estatus y saber si resultaron seleccionados para recibir alguna de las Becas para el Bienestar.

Lo único que necesitan es el número de folio que expidieron las autoridades cuando realizaron el registro a la beca.

“La población quiere saber qué pasó con su trámite. Cuando hicieron su trámite, en la plataforma, se arrojó un folio (...) a partir de hoy a las 16:00 horas ingresarán el folio y la plataforma les arrojará cuál es el estatus que guarda su solicitud”, explicó sobre el mecanismo y funcionamiento de la página.

Al momento del cierre de esta nota (11 horas, tiempo CDMX), si se intenta acceder al sitio web, aparece un mensaje de que el sitio web se encuentra en mantenimiento.

¿Cuáles son las Becas para el Bienestar?

Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador surgieron diferentes instrumentos para apoyar a las familias a mitigar el gasto de los estudiantes.

En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene el programa social y se diversificó a todos los niveles educativos para evitar el abandono escolar.

Beca Universal Rita Cetina

Beca Universal Benito Juárez

Beca Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro

Beca Gertrudis Bocanegra, que únicamente se entrega en Michoacán y próximamente en Chiapas y Campeche

Anualmente, el gobierno federal destina más de 136 mil millones de pesos para beneficiar a 20 millones 123 mil 490 estudiantes.

¿Cuándo depositarán la Beca Rita Cetina?

Julio León recordó que desde el 18 de mayo y hasta el 31 de julio inició la entrega de tarjetas donde depositarán la Beca Rita Cetina, apoyo enfocado en la adquisición de uniformes y útiles para el regreso a clases.

Subrayó que los derechohabientes recibirán 2 mil 500 pesos en agosto para apoyar a las familias en el gasto de los estudiantes de nivel básico.

Los padres de los menores tendrán que presentar la siguiente documentación para recoger la tarjeta el día de la cita:

Identificación oficial de la madre o padre.

Acta de nacimiento de la madre o padre.

CURP de la madre o padre.

Comprobante de domicilio.

En el caso del menor, será necesario presentar: