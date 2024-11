Beca Rita Cetina 2024: ¿Dónde hacer tu registro en línea? Requisitos y fecha límite

Las inscripciones para la beca Rita Cetina comenzarán este 11 de noviembre a través de un registro en línea. Y si aún no conoces cómo inscribirte a ti o a tu hijo, esto es lo que debes saber sobre el beneficio económico.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el registro a la beca está abierto para estudiantes de secundarias públicas a nivel nacional, como parte de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum por apoyar a las familias con hijos que estudien en escuelas públicas con becas.

En coordinación con la Secretaría del Bienestar, Mario Delgado dijo que esperan entregar las primeras tarjetas donde se depositará la beca Rita Cetina en enero de 2025, por lo que le registro será de pocos días y debes tener a la mano los documentos y cumplir con los requisitos si quieres que tu familia sea una de las primeras a las que les llegue el apoyo.

A continuación, esto es lo que debes saber sobre la beca Rita Cetina:

¿Qué es la beca Rita Cetina?

Se trata de un apoyo económico bimestral para estudiantes de secundaria en escuelas públicas afiliadas a la SEP.

Se espera que la beca Rita Cetina inicie en enero de 2025 y en su primera fase beneficie a 5.6 millones de estudiantes a lo largo del país.

Cabe destacar que únicamente los estudiantes de 35 mil escuelas serán beneficiadas en la primera etapa del programa y posteriormente se sumarán más planteles. Puedes preguntar en la institución donde estudias o donde estudia tu hijo si es beneficiaria y tuvo asambleas informativas en octubre respecto al tema.

Beca Rita Cetina: ¿Cuánto dinero da?

El apoyo económico de la beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales, es decir, 800 pesos al mes.

Además, si tienes dos hijos inscritos al programa se suman 700 pesos, es decir, reciben 2 mil 600 pesos para los dos.

Las familias de todos los sectores económicos pueden obtener la beca.

Cabe destacar que los pagos se realizan en tarjetas vinculadas con el Banco del Bienestar, tal como ocurre con otros programas sociales como la Pensión del Bienestar.

¿Cuál es la página para hacer el registro a la beca Rita Cetina?

A partir del 11 de noviembre podrás hacer el registro a la beca Rita Cetina en la página www.becaritacetina.gob.mx.

En dicho portal es posible que aparezcan novedades respecto al programa, así que guárdala y en caso de que no seas seleccionado en la primera etapa, podrías estar atento a la siguiente.

Beca Rita Cetina: ¿Cuáles son los documentos y requisitos para obtenerla?

Si deseas inscribir a tu hijo a la beca Rita Cetina, estos son los requisitos que debe cumplir:

Estudiar en una secundaria pública.

Cumplir con la documentación requerida tanto del alumno como de sus padres o tutores.

Por el momento no se ha contemplado un promedio mínimo para obtener la beca Rita Cetina o para tener preferencia en el proceso.

Los documentos necesarios para la beca Rita Cetina son:

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio de la madre, padre o tutor.

Clave Única del Registro de Población (CURP) de la madre, padre o tutor.

CURP del hijo o hijos que se planeen inscribir al programa.

¿Cuál es la fecha límite para inscribirte a la beca Rita Cetina?

Tienes una semana para inscribir a tu hija o hijo a la beca Rita Cetina, ya que la inscripción termina el lunes 18 de noviembre de acuerdo con los lineamientos del programa.

Recuerda que en caso de que tu hijo no sea seleccionado, o que su escuela no esté considerada por el momento, no significa que no tendrá el apoyo económico; sin embargo, deberás esperar a la siguiente etapa de inscripciones para hacer nuevamente el registro.

Paso a paso: ¿Cómo registrar a mi hijo a la beca Rita Cetina?

Si ya tienes los documentos necesarios para registrar a tu hija o hijo a la beca Rita Cetina, sigue estos pasos: