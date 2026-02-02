Pago triple de la Beca Rita Cetina: ¿Qué estudiantes recibirán 5 mil 700 pesos en febrero?

Esto sabemos sobre el pago triple de la Beca Rita Cetina que recibirán algunos estudiantes.

Febrero llega con un regalo para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina debido a que algunos estudiantes recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir de febrero.

Los afortunados serán estudiantes de secundaria de nuevo ingreso al programa social, quienes ya recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero.

Las familias con un estudiante de nuevo ingreso en la Beca Rita Cetina recibirán el pago de los tres bimestres completos, según la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El primer depósito del año incluye el pago de los siguientes bimestres:

Septiembre-octubre.

Noviembre-diciembre.

Enero-febrero.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

El monto por bimestre del pago de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales por alumna o alumno.

La Beca Rita Cetina fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de su administración.

Dicho apoyo está enfocado en beneficiar a estudiantes de nivel básico. En su primera fase comenzó con el beneficio a estudiantes de primaria para después incluir a los de primaria.

El objetivo de la Beca Rita Cetina es garantizar y fortalecer el derecho a la educación con el fin de que dichos recursos sean destinados a la compra de útiles y uniformes.

¿Cómo es el registro para la Beca Rita Cetina?

Previo a la inscripción a la Beca Rita Cetina se realizan asambleas informativas sobre dicho apoyo, el monto y los beneficios del programa.

Además, se dan a conocer los documentos necesarios para realizar la solicitud con éxito, los cuales deben corresponder al ciclo escolar vigente.

Después, se realiza la convocatoria para hacer el registro por fecha y según el apellido paterno de los estudiantes.

Tras haber realizado la solicitud, se dará a conocer el resultado en el Buscador de Folios con el folio a través de la página web buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio.

Más tarde, se da a conocer también la fecha de la entrega de las tarjetas para recibir los pagos de la beca.

Este es uno de los puntos más importantes debido a que la beca no se paga en efectivo sino únicamente por medio de la tarjeta y de acuerdo con el calendario de pagos que da a conocer la Coordinación Nacional de Becas o la SEP.

En caso de alguna duda con los pagos o el proceso de registro, es posible solicitar información telefónica al llamar al 55 1162 0300, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.