Regreso a clases con Mi Beca para Empezar: Cuándo abre registros en CDMX, para quienes aplica y requisitos

El programa Mi Beca para Empezar aplica principalmente en la Ciudad de México.

¿Tú hijo está por entrar a al preescolar o a la primaria? Si vives en la Ciudad de México, puedes ayudarte con el programa Mi Beca para Empezar para que puedas comprar cosas necesarias para sus primeros años de educación.

Los registros están por comenzar, así que si deseas recibir una ayuda para uniformes, la lista de útiles y otras cosas, no dudes en considerar esta opción.

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, y en la Ciudad de México, la beca Rita Cetina y el programa Mi Beca para Empezar es una herramienta esencial para apoyar a las familias que desean asegurar la educación de sus hijos.

Si te preguntas cuándo inician los registros para el ciclo escolar 2025-2026, qué requisitos necesitas y cómo puedes inscribirte, te ofrecemos una guía completa para facilitar el proceso.

¿Qué es y cómo funciona Mi Beca para Empezar?

“Mi Beca para Empezar 2025” es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México que busca garantizar que los estudiantes de preescolar y primaria en escuelas públicas tengan acceso a los recursos necesarios para su educación.

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 a la vista, es crucial que los padres y tutores estén informados sobre las fechas y requisitos para el registro.

¿Sabías que el registro estará abierto del 1 al 30 de septiembre de 2025? A cotninuación te explicamos cómo es el registro paso a paso, los documentos que necesitas y todo lo relacionado con este apoyo educativo.

¿Cuándo inicia el registro de Mi Beca para Empezar 2025?

El registro para Mi Beca para Empezar 2025 se llevará a cabo desde el lunes 1 de septiembre hasta el martes 30 de septiembre de 2025.

Durante este periodo, los padres y tutores pueden inscribir a sus hijos que ingresan al sistema educativo por primera vez, ya sea en preescolar o en primaria.

Requisitos para inscribir a tu hijo en Mi Beca para Empezar 2025

Para completar el registro y garantizar que tu hijo o hija reciba el apoyo económico, es necesario que tengas a la mano la siguiente documentación:

Identificación oficial del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio con fecha no mayor a tres meses.

CURP del beneficiario (tu hijo o hija).

Número de teléfono personal.

Correo electrónico.

Estos documentos son imprescindibles para asegurar que el registro se lleve a cabo sin contratiempos.

Paso a paso para inscribirte en Mi Beca para Empezar 2025

El proceso de inscripción se realiza en línea a través de la plataforma oficial. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Crea tu cuenta en Llave CDMX: Si aún no tienes una cuenta, dirígete a este enlace y crea tu cuenta utilizando los datos del padre, madre o tutor. Accede a la plataforma de registro: Una vez que tengas tu cuenta, ingresa a este sitio web. Selecciona el registro de tutor: En la plataforma, da clic en el botón verde que dice “Registro de Tutor”. Ahí deberás subir una foto en formato JPG o PDF de la identificación oficial, que no debe exceder los 4 MB. Registra a tu hijo o hija: Completa el apartado “Registro de Beneficiario” con los datos del estudiante. Asegúrate de ingresar correctamente todos los datos requeridos. Descarga tu comprobante de registro: Al finalizar el registro, guarda el comprobante. Para descargarlo, haz clic en el ícono de flecha que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.

¿Quiénes pueden acceder a Mi Beca para Empezar?

Este programa está dirigido principalmente a:

Niñas y niños que están ingresando por primera vez al sistema educativo en escuelas públicas de preescolar y primaria .

. Estudiantes que se incorporen a planteles públicos de educación básica en la Ciudad de México.

El objetivo es garantizar que todos los alumnos tengan acceso a los recursos necesarios para iniciar y continuar sus estudios, eliminando así las barreras económicas que puedan afectar su educación.

Beneficios de Mi Beca para Empezar

El apoyo económico proporcionado por Mi Beca para Empezar no solo está destinado a cubrir gastos básicos como útiles escolares y uniformes, sino que también busca fomentar la permanencia escolar de los estudiantes en el sistema educativo.

Se estima que el monto del apoyo se depositará a los beneficiarios en octubre de 2025, lo que permite a las familias planificar adecuadamente sus gastos educativos.

El registro para Mi Beca para Empezar 2025 es una oportunidad invaluable para las familias que buscan asegurar la educación de sus hijos.

Recuerda que el periodo de inscripción es del 1 al 30 de septiembre de 2025, y es fundamental contar con la documentación requerida para evitar contratiempos.

Si aún no lo has hecho, crea tu cuenta en Llave CDMX y sigue los pasos para inscribir a tu hijo o hija en este programa.