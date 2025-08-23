Regreso a clases 2025: ¿Qué becas puedes solicitar si eres alumno de educación básica?

Es esencial que los beneficiarios estén pendientes de las fechas y lugares donde deben recoger su tarjeta. (Foto: Cuartoscuro)

Este 1 de septiembre, miles de estudiantes en todo el país regresarán a clases luego de las vacaciones de verano y algo que deben tener en cuena es qué beca pueden solicitar si están en educación básica.

Las becas para educación básica son un tema crucial para muchas familias que buscan apoyar a sus hijos en su desarrollo académico.

En este regreso a clases, se presentan oportunidades que pueden marcar la diferencia en la vida de los estudiantes de nivel básico.

¿Qué beca puedes solicitar si eres estudiante de eduación básica?

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México que tiene como finalidad apoyar a las familias con niñas, niños y adolescentes que están inscritos en educación preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas.

La beca está diseñada para fomentar la permanencia y conclusión de los estudios, y para el ciclo escolar 2025, se amplía su cobertura a todos los niveles de educación básica.

¿Quiénes pueden solicitar la beca ‘Rita Cetina’?

Para poder acceder a la beca “Rita Cetina”, es necesario que las familias cumplan con ciertos requisitos. Entre ellos se encuentran:

Tener al menos un hijo o menor a su cuidado inscrito en una escuela pública de educación básica.

Residir en localidades prioritarias, que son aquellas con un alto grado de marginación o que carecen de servicios básicos.

No recibir otra beca con el mismo objetivo otorgada por programas federales.

¿Cuánto dinero da la beca ‘Rita Cetina’?

El monto de la beca es de mil 900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que forme parte del hogar.

Este apoyo se proporciona durante los 10 meses del ciclo escolar, excluyendo los meses de julio y agosto, que son considerados periodo vacacional.

¿Qué requisitos debo presentar para obtener la beca ‘Rita Cetina’?

Los documentos requeridos para la solicitud de la Beca “Rita Cetina” incluyen:

Acta de nacimiento de los menores.

Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada.

Comprobante de estudios.

Identificación oficial del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad.

¿Qué otras becas hay disponibles para estudiantes?

Además de la Beca “Rita Cetina”, existen otros programas de becas dirigidos a estudiantes de educación básica. Estos incluyen:

Beca Benito Juárez : Apoyo dirigido a estudiantes en situación de vulnerabilidad en educación básica, media superior y superior.

: Apoyo dirigido a estudiantes en situación de vulnerabilidad en educación básica, media superior y superior. Programa de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico: Esta beca está destinada a estudiantes que tienen un buen desempeño académico y que cumplen con ciertos requisitos socioeconómicos.

¿Cuándo se realizan los pagos de la beca para estudiantes?

Los pagos de la Beca “Rita Cetina” se realizan a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, según un calendario de pagos que se publica anualmente.

Es esencial que los beneficiarios estén pendientes de las fechas y lugares donde deben recoger su tarjeta.

Para aquellos que no pudieron registrarse a tiempo, es fundamental estar atentos a las nuevas convocatorias que se lanzarán, donde se ofrecerá la posibilidad de inscribirse y recibir la beca.

