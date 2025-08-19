Regreso a clases 2025: ¿Cuántos puentes traerá septiembre?

Conoce cuándo es el primer puente que tendrán los alumnos en septiembre. [Fotografía. Cuartoscuro]

El inevitable regreso a clases deja un sabor amargo entre quienes desean que el periodo vacacional se extienda o incluso no termine. Sin embargo, cada día se acerca más el momento en que miles de alumnos de nivel básico retomen sus estudios.

El calendario del ciclo escolar 2025-2026 estipula que el próximo 1 de septiembre regresan a clases los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Es decir, quedan menos de dos semanas de vacaciones.

Aunque no todo es tan malo, ya que unos días después llegará el primer puente.

¿Cuándo es el primer puente de septiembre?

En el próximo ciclo escolar, las y los alumnos tendrán su primer puente el viernes 26 de septiembre, debido a las actividades del Consejo Técnico Escolar. Las clases se reanudarán con normalidad el lunes 29 del mismo mes.

Además, el martes 16 de septiembre se suspenderán actividades por la conmemoración del Día de la Independencia. El calendario no contempla suspensión para el lunes 15 de septiembre. Sin embargo, si las autoridades escolares otorgan ese día, se considerará un puente, aunque esto dependerá de cada plantel.

¿Habrá días de descanso en octubre y noviembre?

En octubre no se programó ningún día de asueto. El único puente del mes irá del viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre.

En noviembre, se suspenderán actividades el lunes 17, con motivo del Día de la Revolución.

¿Cuándo inician las vacaciones decembrinas?

Las vacaciones decembrinas comenzarán el lunes 22 de diciembre y terminarán el lunes 12 de enero de 2026, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Dónde conseguir útiles a precios accesibles?

Previo al inicio de clases, se celebran las Ferias del Regreso a Clases, un evento impulsado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que busca apoyar a las familias con útiles escolares, ropa, calzado y otros artículos a precios accesibles.

Desde principios de agosto, la Profeco organizó eventos en 41 sedes distribuidas en todo el país. Algunas ferias ya concluyeron, pero otras continúan activas en diversas entidades:

Ciudad de México:

Calle Oriente 255: del 21 al 24 de agosto

Avenida México Norte: del 26 al 31 de agosto

Campeche:

Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla: del 15 al 29 de agosto

Parque Tila: del 2 al 29 de agosto

Palacio Municipal (Salón Solidaridad): del 25 al 31 de agosto

Chiapas:

Parque Central Benito Juárez: del 16 al 23 de agosto

Morelos:

Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan: del 28 al 31 de agosto

Nezahualcóyotl, Edomex:

Plaza de la Constitución: del 25 al 31 de agosto

Tlalnepantla, Edomex:

Zona de Bancos: del 21 al 24 de agosto

Explanada Central: del 29 al 31 de agosto

Guerrero:

Explanada Municipal de Iguala de la Independencia: del 21 al 31 de agosto

Entre otras entidades. Para consultar si hay alguna feria disponible en tu localidad, puedes acceder al portal oficial de la Profeco dedicado a las Ferias del Regreso a Clases.