A romper el ‘cochinito’: ¿De cuánto será el gasto por estudiante en este regreso a clases?

Los padres deberán gastar más de 2 mil pesos por cada estudiante, este regreso a clases. (Foto: Cuartoscuro)

El próximo 1 de septiembre, estudiantes de educación básica regresarán a clases, por lo que deben estar listos con útiles escolares, uniformes y demás herramientas esenciales para su aprendizaje, así como los padres de familia que deben alistar sus carteras.

¿Cuánto gastarán los padres este regreso a clases?

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez Camposeco, dio a conocer que este año, el gasto por estudiante será de entre 2 mil 340 y 3 mil 930 pesos.

Agregó que se esperan ventas de 5 mil 523 millones de pesos, 6.3 por ciento más que el año anterior.

Alrededor de 38,450 comercios dedicados a la venta de libros, artículos escolares, uniformes, calzado y tecnología, así como tiendas de autoservicio y departamentales, serán los establecimientos beneficiados.

El desempeño de las ventas de la temporada del regreso a clases para el ciclo 2025-2026 muestra una desaceleración respecto al año anterior, cuando creció 22.7 por ciento a 5,196 millones de pesos con lo que se logró superar la derrama económica previa a la pandemia del orden de 5 mil 043 millones de pesos en el regreso a clases del 2019.

Preocupa deserción escolar

De acuerdo con cifras del INEGI, más de un millón 044 mil niños y adolescentes en la Ciudad de México regresarán a las aulas.

No obstante, agregó: “Aunque esto suena positivo, hay un trasfondo que debe preocuparnos, porque esta cantidad indica que la deserción escolar aumentó a 1.9 por ciento, lo que significa que 20 mil 771 menores de 15 años no asistirán a clases este ciclo escolar”.

Señaló que en la última década, la inasistencia escolar promedio registrada ha sido del 1.13 por ciento, lo que subraya la seriedad de esta situación.

Gutiérrez Camposeco enfatizó que este incremento en la deserción escolar se debe a múltiples factores sociales, económicos y de salud.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades para implementar medidas efectivas que aborden y reduzcan este fenómeno.