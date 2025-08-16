Regreso a clases 2025: ¿Cuánto dinero reciben los estudiantes de CDMX para útiles y dónde lo depositan?

La CDMX ofrece un apoyo para los estudiantes del nivel básico en un intento por reducir la deserción por falta de recursos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/ Shutterstock)

Para el regreso a clases 2025, el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá vigente el programa Mi Beca para Empezar, que ofrece un ‘respiro’ a las madres y padres de familia con hijos en niveles de educación básica.

Este programa tiene por objetivo garantizar que los alumnos cuenten con recursos para la compra de útiles y uniformes escolares, para el ciclo escolar 2025-2026, que iniciará el próximo 1 de septiembre, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Quién recibe el apoyo para uniformes y útiles escolares y de cuánto es?

El monto que reciben las familias depende del nivel educativo y es parte de una acción para reducir la deserción escolar por limitaciones económicas.

Los alumnos de preescolar recibirán un apoyo de 970 pesos .

. Los estudiantes de primaria contarán con mil 100 pesos , y

, y Los alumnos de secundaria dispondrán de mil 180 pesos. Esta cantidad incluye a quienes cursan secundaria para adultos y a estudiantes de los Centros de Atención Múltiple (CAM).

La entrega de tarjetas para recibir el apoyo se realiza entre el miércoles 13 y el sábado 16 de agosto.

A partir del viernes 15 de agosto se depositan recursos para los estudiantes de nivel preescolar y primaria que ya cuentan con la tarjeta activa de Mi Beca para Empezar.

¿Cómo utilizar los recursos del apoyo Mi Beca para Empezar y cada cuándo se deposita?

Este programa aplica únicamente para alumnos inscritos en escuelas públicas. Es decir, los estudiantes matriculados en instituciones privadas no tienen acceso a este apoyo.

Además, a diferencia de otros programas, los recursos depositados en la tarjeta Mi Beca para Empezar son intransferibles y no se pueden retirar en efectivo. En su lugar, deben utilizar la tarjeta en ciertos establecimientos, entre ellos papelerías, supermercados y tiendas departamentales.

El apoyo se deposita durante los primeros días hábiles de cada mes, en el ciclo escolar 2025-2026, hasta completar 10 entregas.

En caso de no recibir los pagos, se recomienda revisar primero la aplicación de la tarjeta, pues es posible que no esté validada o se encuentre desactivada. Si el problema persiste, se puede recurrir al personal del Fideicomiso Bienestar Educativo (Finbien) o al número de contacto 55 8890 2999.