Ford regresa al mercado mexicano de camiones pesados con: F-650 y F-750

Después de más de tres décadas de ausencia, Ford Motor Company anunció el regreso a México de sus camiones medianos y pesados F-650 y F-750, una ofensiva con la que busca recuperar terreno en el mercado de transporte de carga mediante una estrategia enfocada no solo en producto, sino en soluciones integrales para flotillas.

Durante la presentación oficial de las unidades en México en el marco de Expo Proveedores del Transporte y Logística en Monterrey, Guillermo Lastra, director de Ford Pro Latinoamérica, calificó el lanzamiento como “un momento histórico” para la compañía y destacó que la estrategia de la división comercial de Ford va más allá de la venta tradicional de vehículos.

“Ford Pro más que la venta de camiones es una solución, es un ecosistema el que estamos construyendo”, afirmó Guillermo Lastra al destacar que trabajan de manera coordinada con carroceros, en el financiamiento, conectividad y servicios especializados de posventa para fortalecer la operación de clientes comerciales.

El directivo explicó que el mercado mexicano representa una pieza estratégica para las operaciones de vehículos comerciales de la firma en América Latina, debido a su dinamismo y competitividad dentro de la industria de autotransporte.

La nueva apuesta de Ford busca atender desde pequeños emprendedores hasta grandes operadores logísticos y de carga, sectores donde la disponibilidad de las unidades y la eficiencia operativa son factores críticos.

“Entendemos muy bien que el tiempo de vehículo parado es dinero perdido”, sostuvo Lastra, al enfatizar que el objetivo central de Ford Pro es garantizar el “up time” de las flotillas mediante herramientas tecnológicas, mantenimiento especializado y monitoreo de datos.

Guillermo Lastra, director de Ford Pro Latam.

Además, destacó que Ford Pro cuenta con una red de 31 distribuidores que se han especializado en los nuevos vehículos comerciales para garantizar la comercialización, el mantenimiento y el servicio posventa.

Ingeniería orientada al trabajo pesado

Por su parte, Laura Valdés, directora de Mercadotecnia y Ventas de Ford, aseguró que el regreso de las F-650 y F-750 responde a una demanda histórica del mercado mexicano por vehículos de trabajo robustos y de alta capacidad.

“Hoy no solamente estamos aquí para presentar camiones, estamos aquí para cumplir una promesa con el mercado mexicano que requiere potencia, eficiencia y capacidad”, afirmó.

Las nuevas unidades llegan equipadas con un motor V8 a gasolina de 7.3 litros capaz de generar 335 HP, combinado con una transmisión automática de 6 velocidades diseñada para cambios imperceptibles y entrega de torque óptimo para mejorar el desempeño de los vehículos en distintas condiciones de operación.

Entre las principales características técnicas destacan:

Capacidad de carga de hasta 10 toneladas.

Configuraciones de cama útil de 6.8 y 8.3 metros.

Plataforma adaptable para distintas aplicaciones logísticas y de distribución.

Ingeniería enfocada en resistencia, eficiencia y productividad.

Ford destacó que las unidades fueron desarrolladas para atender operaciones de carga urbana, distribución regional, logística de última milla pesada, servicios especializados y aplicaciones de carrozado.

Laura Valdés, directora de mercadotecnia y ventas.

Digitalización y electrificación de flotillas

Como parte de la estrategia de Ford Pro, Guillermo Lastra anunció una oferta de soluciones digitales para administración de flotas, mediante plataformas de telemetría y análisis de datos que permitirán a los transportistas monitorear consumo, desempeño y mantenimiento preventivo.

Lastra explicó que estas herramientas estarán disponibles sin costo adicional para los clientes, en un contexto donde la digitalización se ha convertido en un elemento clave para mejorar la rentabilidad del transporte.

También adelantó que Ford continuará impulsando opciones de electrificación para flotillas comerciales en México, acompañadas de consultoría sobre infraestructura y transición energética.

Con el regreso de sus camiones F-650 y F-750 Ford busca capitalizar el crecimiento del transporte de mercancías, la expansión del comercio electrónico y la demanda de soluciones logísticas más eficientes en México.

El regreso de F-650 y F-750

“Hace más de 30 años estos vehículos se despidieron y hoy regresan para reclamar su lugar”, concluyó Valdés.