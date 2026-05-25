¿Qué sabemos de Daniel Garay, el empresario que desapareció en Guadalajara?

Esto sabemos el empresario Daniel Garay quien desapareció en Jalisco hace unos días. (CNB)

Daniel Garay es un empresario originario de Sinaloa, quien desapareció en Guadalajara. La última vez que lo vieron fue el 17 de mayo en la colonia Country Club, en Jalisco.

El empresario, de 44 años, es de complexión delgada y tez clara. Su rostro es ovalado, con cabello entrecano, corto y crespo.

Garay tiene ojos color miel, nariz achatada, labios gruesos y su estatura es de 1.63 con peso de 70 kilos. El día en que desapareció llevaba camisa color azul turquesa, pantalón de color azul marino y tenis.

El empresario es conocido en el ramo del negocio del pasto sintético y, de acuerdo con cámaras de vigilancia del condominio donde vive, Daniel Garay platicaba con un hombre con quien se fue, pero ya no regresó.

Esto sabemos de la desaparición de Daniel Garay en Guadalajara

En redes sociales circulan versiones donde detallan que el empresario pudo haber sido víctima de un engaño o secuestro, debido a que iba a recibir a un supuesto cliente en su casa.

Amigos y familiares del empresario compartieron la ficha de búsqueda para solicitar apoyo y encontrar a Daniel Garay.

Por dichos medios también exigieron la atención de las autoridades e hicieron un llamado al gobernador, Pablo Lemus, para que atienda personalmente el caso.

Crisis de desaparecidos en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en un informe que México enfrenta una crisis simultánea de desapariciones e identificación forense, con más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia estatal, hasta julio.

El informe coincidió con el avance del escrutinio del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que analiza elevar el caso mexicano ante la Asamblea General al considerar que las desapariciones podrían constituir “crímenes de lesa humanidad”.

Actualmente, México supera las 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

*Con información de EFE