Explotan tanques de gas en plena fiesta patronal de Amatitán, Jalisco; hay 13 heridos, 6 de ellos graves

Una fuerte explosión registrada la noche de este jueves 14 de mayo durante las fiestas patronales en el municipio de Amatitán, Jalisco, dejó un saldo preliminar de 13 personas lesionadas, seis de ellas reportadas en estado muy grave.

La explosión se registró en la plaza principal, afuera de una iglesia de Amatitán, mientras se desarrollaban los festejos religiosos y el espectáculo de pirotecnia. De acuerdo con los primeros reportes, un artefacto conocido como “buscapiés” alcanzó accidentalmente un puesto ambulante de frituras.

Las chispas hicieron contacto con aceite hirviendo y cilindros de gas LP utilizados por comerciantes instalados en el perímetro de la plaza, lo que provocó un incendio inmediato y posteriormente la explosión de los tanques de gas.

Tras el estallido, elementos de Protección Civil Municipal, paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para atender a las víctimas y acordonar la zona afectada. Los heridos fueron trasladados a distintas unidades médicas; hasta el momento, seis personas permanecen en estado grave y siete más presentan lesiones menores.

Además, oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco se movilizaron al sitio para reforzar las labores de auxilio, controlar riesgos adicionales y evaluar los daños ocasionados por el siniestro.

Las autoridades locales mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades, mientras continúan las labores de atención a los afectados y el resguardo del área.

Jalisco reporta menos incendios forestales

Jalisco acumula 515 incendios forestales en lo que va de la temporada de estiaje 2026, con una afectación de 27 mil 879 hectáreas, cifras que representan una disminución tanto en número de siniestros como en superficie dañada respecto al año pasado, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

De acuerdo con datos del Programa Estatal de Manejo del Fuego, las autoridades reportan una reducción de 30.9 por ciento en cantidad de incendios y de 62.9 por ciento en superficie afectada en comparación con 2025, pese a que todavía resta cerca de un mes para concluir la temporada crítica.

El director de Protección Civil estatal, Sergio Ramírez, atribuyó los resultados a una mejora en la capacidad de respuesta y coordinación entre corporaciones.

“Durante este periodo llevamos 515 incendios atendidos, con una afectación de 27 mil 879.5 hectáreas. Esto representa una reducción del 62.9 por ciento en cuanto a superficie afectada, y el 30.9 por ciento en número de incendios, resultado y en comparación con el 2025”, señaló el funcionario.