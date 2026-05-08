Jalisco festejará a las mamás con calor intenso: Guadalajara y Zapopan esperan hasta 35°C

La Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tendrá temperaturas elevadas. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que Jalisco experimentará una intensa onda de calor este sábado 9 de mayo.

La Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tendrá temperaturas elevadas. Se esperan máximas de hasta 35°C, mientras que el resto del país también sentirá el calor.

¿Qué temperaturas habrá hoy en Guadalajara y sus municipios?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 15.3°C y 35.0°C. Los municipios de Guadalajara registrarán actualmente 32.6°C, con variaciones diarias de 15°C a 36°C. El viento soplará a 6 km/h, con poca humedad en el ambiente.

Zapopan presentará mínimas de 14.7°C y máximas de 35.0°C. En Tlaquepaque, las temperaturas irán de 15.3°C a 35.0°C. Por su parte, Tonalá tendrá una mínima de 15.7°C y una máxima de 35.0°C, con condiciones medio nubladas.

¿Se esperan lluvias o vientos fuertes en la región?

Las cuatro ciudades de la zona metropolitana tendrán un cielo mayormente despejado o poco nuboso, aunque Tonalá mostrará condiciones medio nubladas. No se pronostican lluvias para Jalisco este sábado. En contraste, otras 24 entidades del país sí enfrentarán fuertes lluvias y vientos.

A nivel nacional, el frente número 49 causará lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, en Jalisco las condiciones serán de viento ligero a 6 km/h y una humedad de 0 por ciento, lo que subraya la prevalencia del ambiente seco y caluroso.

¿Cómo será el pronóstico extendido para Jalisco?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 9 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

Domingo 10 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 11 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana y el inicio de la próxima semana muestra un clima constante. Las máximas se mantendrán en 35°C, con mínimas que variarán entre 15°C y 16°C. La nubosidad aumentará gradualmente, pero sin pronóstico de lluvias significativas.

¿Cómo protegerse del intenso calor en Jalisco?

Ante estas altas temperaturas, es crucial tomar precauciones. Se recomienda beber mucha agua, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. También es importante aplicar protector solar para cuidar la piel.

Para las actividades al aire libre, se sugiere realizarlas temprano por la mañana o al final de la tarde. Mantenerse hidratado es fundamental para prevenir golpes de calor y deshidratación, especialmente para niños y adultos mayores. Se debe prestar atención a las mascotas.

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