Nuevo León con clima variado este fin de semana: Se espera calor, cielo nublado y vientos fuertes

Ante las altas temperaturas y las alertas por fenómenos severos, se recomienda a los habitantes de Nuevo León tomar precauciones. (Cuartoscuro)

Nuevo León experimentará un viernes 8 de mayo con condiciones climáticas variadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mientras la mayor parte del territorio sentirá el calor de una onda, la zona norte está bajo alerta por la posible formación de torbellinos.

La capital, Monterrey, verá su termómetro entre una mínima de 17.7°C y una máxima de 31.7°C, con un cielo nublado que dominará el día.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en las ciudades de Nuevo León?

En la Zona Metropolitana de Monterrey, las temperaturas actuales rondan los 23.5°C. Para el municipio de San Pedro Garza García, se anticipa una mínima de 17.0°C y una máxima de 30.7°C.

En Guadalupe, el rango estará entre los 18.7°C y los 32.0°C. Por su parte, Apodaca tendrá las temperaturas más elevadas, con una mínima de 19.7°C y una máxima que alcanzará los 34.0°C, mostrando diferencias notables en la región.

Las condiciones del clima en estas ciudades son mayormente de cielo nublado. La humedad se mantendrá baja, con un 8% en Monterrey y San Pedro, y un 7% en Guadalupe y Apodaca.

El viento soplará suavemente, con velocidades de 6 km/h en las primeras tres ciudades y de 7 km/h en Apodaca, lo que contribuirá a la sensación térmica elevada en algunas zonas de la metrópoli.

¿Hay alertas por lluvias y torbellinos en Nuevo León?

Sí, el SMN ha emitido alertas importantes para Nuevo León. Una onda de calor prevalecerá sobre 24 estados del país, y en el noreste, se esperan lluvias muy fuertes a intensas, acompañadas de rachas fuertes de viento.

Existe la posibilidad de que se formen torbellinos en el norte de Nuevo León, así como en Coahuila y Tamaulipas, lo que requiere atención especial de la población.

Estas condiciones se deben a la interacción del frente número 49, que permanece estacionario sobre el norte y noreste, con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión.

Esto generará lluvias puntuales intensas en el centro, este y noreste de Nuevo León y Tamaulipas. Las lluvias podrán venir con descargas eléctricas y posible caída de granizo, haciendo que el clima sea inestable.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Sábado 9 de mayo: Máxima de 28°C, Mínima de 17°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Domingo 10 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 11 de mayo: Máxima de 33°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana apunta a un aumento gradual de las temperaturas, especialmente el domingo, cuando la máxima alcanzará los 34°C en la región.

El cielo se mantendrá mayormente nublado durante ambos días, con vientos ligeros. Para el inicio de la próxima semana, el calor continuará siendo una constante, con máximas que se mantendrán por encima de los 30°C.

¿Qué precauciones tomar ante el calor y las alertas climáticas?

Ante las altas temperaturas y las alertas por fenómenos severos, se recomienda a los habitantes de Nuevo León tomar precauciones.

Es fundamental mantenerse hidratado, beber suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Usar ropa ligera y de colores claros, junto con protector solar, ayudará a protegerse del calor.

En las zonas con riesgo de torbellinos y lluvias intensas, es crucial seguir las indicaciones de Protección Civil.

Se aconseja asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en lugares seguros si las condiciones del clima empeoran. Estar atentos a los comunicados oficiales es la mejor manera de prepararse para cualquier eventualidad.

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