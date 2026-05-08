‘Verán a una Teresa desalmada’: Así será la cuarta temporada de ‘La Reina del Sur’ con Kate del Castillo

Kate del Castillo está emocionada por la cuarta temporada de ‘La Reina del Sur’, pues retoma su papel como Teresa Mendoza. (Foto: NBC Universal Group/Cuartoscuro)

¡Teresa Mendoza está de regreso! La tan esperada cuarta temporada de La Reina del Sur ya comenzó su producción, con la actriz Kate del Castillo retomando su papel como protagonista de la serie.

La cuarta entrega explorará una nueva faceta en la vida de Teresa Mendoza junto a personajes queridos como Oleg Yosikov, el amigo más fiel que ‘la mexicana’ ha hecho a lo largo de los años.

Aunque la tercera temporada de la serie sobre narcotráfico cerró algunas tramas en la historia de Teresa, también dejó abiertas las puertas para una nueva narrativa, en la que la hija de la ‘Reina del Sur’ vuelve a ser un punto clave.

Kate del Castillo protagoniza la segunda temporada de 'La Reina del Sur'. (Foto: NBC Universal Group)

¿De qué trata la cuarta temporada de ‘La Reina del Sur’?

La cuarta temporada de La Reina del Sur retoma la historia de Teresa años después de lo sucedido en la tercera entrega, ya que ella está rehaciendo su vida tras lograr escapar en un camión lleno de dinero.

Ahora, Teresa es dueña de un restaurante en Madrid, donde disfruta de su vida junto a su hija y Oleg; sin embargo, la tranquilidad no dura para siempre, debido a que ocurre “una tragedia”, indica la sinopsis oficial.

Durante la presentación de la nueva temporada, Kate del Castillo brindó una entrevista con el programa de televisión Al Rojo Vivo, en donde comentó: “Van a ver a una Teresa desalmada”.

Lo que sucede —y que hasta ahora es un hecho desconocido— lleva a Teresa a regresar a México, situación que la conduce a descubrir una red vinculada al fentanilo que intentará desmantelar.

En la lectura del guion del primer episodio dejaron ver que Teresa buscará nuevas alianzas que le permitan cumplir con su objetivo. Javier Pons, director ejecutivo, afirmó que esta temporada estará cargada de sorpresas.

¿Cuál es el elenco de la cuarta temporada de ‘La Reina del Sur’?

El elenco de la cuarta temporada de La Reina del Sur trae de vuelta a actores bien conocidos, tal es el caso de Kate del Castillo, quien se encuentra emocionada por volver a dar vida a ‘la mexicana’.

“Es un personaje que me ha marcado tanto como yo a ella, y en cada temporada evoluciona de formas que me desafían como actriz. Esta nueva temporada la lleva a un lugar más profundo y emocional que nunca”, dijo la hija de Eric del Castillo, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Entre otros actores del elenco que regresan están.

Ágata Clares como Paloma Aljarafe

Alejandro Calva como ‘El Batman’

Antonio Gil como Oleg Yasikov

Arturo Ríos como Delio Jurado

Cuca Escribano como Sheila

Ed Trucco como Ernie Palermo

Emmanuel Orenday como Danilo Márquez

Isabella Sierra como Sofía Mendoza

Kika Edgar como Genoveva Alcalá

Patricia Reyes Spíndola como Carmen Martínez de Vargas

Kate del Castillo aseguró que está feliz por volver a dar vida a Teresa Mendoza. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

A ellos se suman nuevos actores como Ariadne Fova, Gustavo Sánchez Parra, Jason Day, Juan Carlos Remolina, Leticia Huijara, Tamara Mazarraza, Tulio Villavicencio y Xaviani Ponce de León, de acuerdo con un comunicado de prensa.

¿En dónde ver todas las temporadas de ‘La Reina del Sur’?

La cuarta temporada de La Reina del Sur apenas está iniciando su proceso de producción, por lo que todavía no se tiene una fecha de estreno. Mientras tanto, puedes ver las entregas anteriores.

La serie protagonizada por Kate del Castillo está disponible en la plataforma de streaming Netflix, donde se pueden encontrar todos los episodios de las tres temporadas.