Kate del Castillo comparte su rutina de ejercicio full body en casa: ‘Solo progreso, un día a la vez’

Kate del Castillo compartió su rutina funcional que hace desde su gimnasio en casa.

Al ritmo de ‘Sigilosa al pasar… esa loba es especial’, la actriz Kate del Castillo comparte una de sus rutinas de ejercicio que realiza en casa para mantenerse en forma de cara a sus proyectos actorales.

“Un año fresco, una mentalidad fresca y el mismo objetivo: volverme más fuerte de lo que era ayer. Sin presión, sin comparación, solo progreso. Un día a la vez”, escribió la protagonista de La Reina del Sur.

Esta no es la primera vez que la famosa comparte su rutina de ejercicio en redes sociales o su pasión por el acondicionamiento físico; incluso, en su perfil de Instagram tiene un apartado especial titulado ‘Garage Gym’, donde compartió el proceso de armado de su propio gimnasio.

¿Qué ejercicios funcionales hace Kate del Castillo?

“Bueno, pues aquí estoy, voy a empezar a entrenar. Les voy a enseñar un poquito, más o menos, de lo que hago en un día”, explica Del Castillo al inicio de su video.

La actriz e hija de Eric del Castillo cuenta con un pequeño gimnasio en el garaje de su casa, donde tiene pelotas para hacer yoga, mancuernas, tapetes, una bicicleta elíptica y hasta un saco de box, con el que entrena diariamente.

Kate del Castillo hace ejercicio con mancuernas y pelotas de yogas. (Captura de pantalla instagram.com)

Grupos musculares que trabaja

Durante la rutina que muestra, realiza ejercicios con los que trabaja todo el cuerpo: desde piernas, brazos, abdomen y espalda, pues su meta es hacerse más fuerte y mantener su masa muscular.

La mayoría de los ejercicios que hace son compuestos, es decir, trabajan diferentes grupos musculares a la vez, como en el caso del press militar que combina con planchas elevadas, en las que trabaja abdomen y hombro.

Este lo complementa con una sentadilla con salto y patada al saco de box, en el que pierna y glúteo trabajan al ser movimientos enfocados en tren inferior.

Otro de los ejercicios que muestra es una plancha que combina con lagartijas, en las que alterna sus manos con una pelota; aquí, los músculos del abdomen y brazos son aquellos que lo sienten con más fuerza.

De nueva cuenta muestra una variación de lagartijas, ahora con remo inclinado; para este, utiliza su muslo como base, y son los grupos musculares de brazo, espalda y abdomen los que se llevan la carga.

Kate del Castillo ejercita diversos grupos musculares a la vez. (Captura de pantalla instagram.com)

Utilizando una barra, realiza tres movimientos de elevación de piernas para trabajar abdomen y oblicuos: de frente y de lado, además de bicicleta ‘en el aire’.

Finaliza con dos ejercicios en los que utiliza su costal y guantes de box: primero, una sentadilla seguida de golpes al saco con los puños, movimiento que alterna con patadas. Después, realiza una abdominal clásica y, estando arriba, le vuelve a pegar al saco con los guantes.

Detalles de la rutina

Kate del Castillo, relacionada con el ‘Chapo’ por la polémica reunión que tuvieron en 2015, no explica cuántas repeticiones o series hace de cada ejercicio, solo muestra su rutina y herramientas que utiliza.

Desde mediados de 2023, Kate del Castillo cuenta con su propio gimnasio en el garaje de su casa, lo que facilita sus entrenamientos y la periodicidad con que los hace.