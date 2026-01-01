En su prime: ¿Qué son los ejercicios funcionales? Ayudaron a Xóchitl Gálvez a perder 22 kg en 8 meses

Xóchitl Gálvez compartió su rutina de ejercicio, la cual le ayudó a bajar de peso. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Está en su prime: Xóchitl Gálvez compartió sus tips fitness para hacer ejercicio todos los días (o no) en el gimnasio y entre sus recomendaciones estuvo una rutina basada en un entrenamiento funcional.

La excandidata presidencial reveló sus motivos por los cuales comenzó con su actividad física que la llevó a perder 22 kilos en 8 meses gracias también a su nuevo estilo de vida.

Xóchitl Gálvez acude al gimnasio, pero no solo eso, también modificó su dieta para que de manera holística tuviera cambios en su cuerpo y en su salud.

Xóchitl Gálvez fue candidata presidencial de la coalición "Fuerza y Corazón por México" en 2024. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué son los ejercicios funcionales que realiza Xóchitl Gálvez?

Los ejercicios funcionales son un tipo de entrenamiento basado en las actividades físicas de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando cargas objetos pesados o caminas durante largas distancias.

De acuerdo con la página oficial de Nike, uno de los principales objetivos es el adquirir fuerza y practicar "patrones de movimiento que te ayudarán a tener mejor rendimiento dentro y fuera del gimnasio".

Los ejercicios funcionales ejercitan, de manera general, la mayoría de músculos del cuerpo y no se centran en una zona específica: “Los ejercicios compuestos son los que abarcan muchas articulaciones que trabajan múltiples músculos a la vez. Estos tipos de ejercicios son comunes en este tipo de entrenamiento” y se evitan los que son aislados, es decir, específicamente para una zona del cuerpo.

Inicialmente, se utilizaron estas rutinas para rehabilitar a deportistas lesionados, pero poco a poco se consolidó como una variante de las rutinas de gimnasio para lograr una mayor capacidad física.

Según Nike, los beneficios de los ejercicios funcionales son los siguientes:

Mejora el rendimiento atlético

Evita lesiones y ayuda con la rehabilitación

Es de bajo impacto, lo cual es positivo al momento de implementarlos en personas de la tercera edad

Proporciona mejor movilidad y coordinación

Mejora la potencia y fuerza

Aumenta la eficacia al momento de quemar grasa

Ayuda a mejorar la salud y bienestar de manera general

Es apto para principiantes

¿Cuál es la rutina de ejercicio que realiza Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez dio a conocer su rutina de entrenamiento que sigue en el gimnasio, un programa diseñado por una especialista del centro deportivo al que asiste la excandidata presidencial.

Durante el material que compartió, la política detalló algunos de los ejercicios que conforman su plan físico. El primero consiste en un empuje de barra con carga, una actividad que describió como particularmente demandante. Posteriormente, explicó que realiza un levantamiento de tipo olímpico, el cual requiere técnica y fuerza debido al peso del equipo.

Para cerrar su sesión, Gálvez mencionó el desplante con empuje de pelota, un movimiento que, aunque puede parecer sencillo, resulta exigente conforme avanza el entrenamiento.

La exsenadora señaló que con el paso del tiempo ha incrementado tanto el número de repeticiones como la carga utilizada, lo que le ha permitido notar una mejora en su condición física y sentirse más fuerte.

En el video difundido por Xóchitl Gálvez también se observan los distintivos de la cadena de gimnasios a la que pertenece el centro donde entrena: Se trata de Sport City.