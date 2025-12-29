‘Me encontré a Adán Augusto y empecé a correr’: Los tips fitness de Xóchitl Gálvez para bajar 22 kilos

Xóchitl Gálvez toma jugo verde todas las mañanas, se volvió constante en el gimnasio y empezó una faceta como runner para la cual entrena en Chapultepec.

Desde hace unos meses, la excandidata presidencial —aficionada al Cruz Azul y al restaurante El Cardenal— comparte redes sociales su estilo de vida fitness, un proceso en el que bajó 22 kilos en 8 meses; además, llama a sus seguidores en redes sociales a la actividad física: “Otra vez te caché haciendo nadota”.

Todo comenzó tras concluir su campaña presidencial de 2024, según ha relatado en Instagram y TikTok, cuando se centró en su salud física mediante el cambio de hábitos, principalmente con una rutina de gimnasio y el asesoramiento de una nutrióloga.

¿Por qué Xóchitl Gálvez empezó a hacer ejercicio?

Gálvez relató en un video de Instagram que el punto de partida fue una etapa de estrés acumulado y hábitos poco saludables tras las elecciones presidenciales de 2024: “Después de la campaña acabé cansada, estresada. Dormía 3 o 4 horas al día, comía supermal. Un día me di cuenta de que ya no podía mover las piernas como antes. ¡Qué miedo!“.

Su primer paso fue incorporar caminatas diarias en una barranca, acompañada de su mascota Victoria, se propuso una meta concreta: caminar 10 mil pasos diarios, objetivo que mantuvo durante varios meses.

Xóchitl Gálvez fue candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Además, bromeó: “Te voy a contar una anécdota que me pasó aquí en la barranca: aquí también solía venir a caminar a Adán Augusto y ese día en lugar de caminar empecé a correr. No es cierto, es broma”.

Al llegar diciembre, Gálvez ya había cumplido su meta diaria de pasos. Fue entonces cuando se fijó un nuevo propósito de Año Nuevo: bajar de peso y ser más saludable. A partir de enero de 2025, con el apoyo de su hijo Juan Pablo, regresó al gimnasio.

El regreso al gimnasio y las primeras rutinas de Xóchitl Gálvez

De acuerdo con su testimonio, Xóchitl Gálvez comenzó a ir al gimnasio el 6 de enero de 2025, iniciando con ejercicios básicos como elíptica y caminadora. Durante esas primeras semanas, su entrenamiento se limitó a actividades cardiovasculares.

Posteriormente, su hijo le presentó a una entrenadora, Melina, quien le propuso incorporar rutinas de fuerza para complementar el proceso de pérdida de peso. De manera paralela, Gálvez acudió con una nutrióloga para ajustar su alimentación.

La política señala que comenzó a entrenar formalmente con Melina el 22 de febrero, día de su cumpleaños. Desde entonces, explica que ha incrementado progresivamente el peso que carga y el número de repeticiones que realiza en cada sesión.

¿Qué tipo de ejercicios hace Xóchitl Gálvez?

Gálvez, quien acude a Sport City, implementa gran parte de su rutina con ejercicios funcionales, los cuales involucran varios grupos musculares al mismo tiempo. De acuerdo con la explicación de su entrenadora, este tipo de ejercicios permiten trabajar fuerza, resistencia y potencia en una sola secuencia, lo que eleva la frecuencia cardíaca y favorece la quema de calorías.

Entre los movimientos que muestra se encuentran combinaciones como:

Sentadilla con bíceps, hombro y rotación de torso

Desplantes continuos, procurando que la rodilla llegue al piso

Empujes con peso y ligas de resistencia

Tanto Xóchitl Gálvez como su entrenadora insisten en que el principal reto para mantener una rutina de ejercicio no es la dificultad física, sino la constancia. En uno de los videos, se menciona que la falta de motivación suele ser la causa por la que muchas personas abandonan el ejercicio.

“A veces (Xóchitl) viene cansada, a veces no se siente bien, bien estresada, pero viene. Y está, y yo creo que esa es la base del éxito”, comentó Melina en un clip.

Los consejos de la nutrióloga de Xóchitl Gálvez

Además del ejercicio, Xóchitl Gálvez subraya la importancia de la alimentación. En sus publicaciones menciona que redujo la cantidad de comida, dejó de tomar refrescos y comida chatarra.

La entrenadora de Gálvez agregó que hay que buscar un equilibrio: 50 por ciento ejercicio y 50 por ciento alimentación, señalando que uno sin el otro no genera resultados sostenibles: “Puedes comer muy bien, pero si no entrenas no te va a servir de mucho; a lo mejor bajas de peso, pero tu cuerpo va a estar flácido. Y si entrenas mucho, pero no comes bien, no vas a ver tan poco resultados”.

“En 8 meses 22 kg, es muchísimo”, expresa en otro video la nutrióloga de Gálvez. La excandidata le preguntó qué necesita una persona que quiere perder peso, a lo cual ella responde: “Una dieta balanceada (...) Tratar de comer de todos los grupos de alimentación. De meter una fruta, meter verduras, tratar de meter proteínas, pero también agregar un poco de ejercicio”.

Además, la especialista destacó que se trata de un cambio de estilo de vida: “No recomendaría una dieta tan fuerte porque no es sostenible y al final vas a regresar a hacer lo que estás acostumbrado a hacer”.

De caminar a correr: El reto de los 5 kilómetros de Xóchitl Gálvez

Con el avance de su acondicionamiento físico, Xóchitl Gálvez decidió plantearse un nuevo desafío: empezar a correr.

En otro de sus videos, se le observa en el Bosque de Chapultepec, rumbo a la pista conocida como El Sope, donde explica que se prepara para participar en una carrera de 5 kilómetros en abril de 2026.

En esa etapa de entrenamiento, detalla una rutina que incluye 12 minutos de calentamiento, tres carreras rápidas y 10 minutos de enfriamiento. En una de esas sesiones, reporta haber corrido casi 3 kilómetros.

Xóchitl Gálvez empezó a correr. (Foto: @xochitlgalvez).

Resumen: Tips fitness de Xóchitl Gálvez para comenzar a hacer ejercicio

A partir de su experiencia, la excandidata presidencial ha compartido algunas recomendaciones básicas para quienes desean comenzar: