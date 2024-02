Amor propio y disciplina: ¿Cómo no morir en el intento de los propósitos de año nuevo?

Como suele pasar cada año nuevo, nos plateamos propósitos a cumplir durante los siguientes 12 meses, que pueden ir desde dejar de fumar, hacer ejercicio, comer saludable, no consumir alcohol, alejarse de alguna persona, entre otros muchos.

Sin embargo, el envión motivador de las fiestas de diciembre y el anhelo de tener algún cambio en la vida suele irse perdiendo conforme avanzan los días, las semanas, hasta que los planes quedan en el olvido hasta que llegue el siguiente año nuevo.

Un estudio de la Universidad de Scranton, Pensilvania, citado por UNAM Global en febrero 2023, el 73 por ciento de la población mantiene sus propósitos durante la primera semana, luego se reduce a 64 por ciento al primer mes.

Para los tres meses queda en 50 por ciento, mientras que al llegar al primer semestre del año reduce a 46 por ciento y ya para fin de año solo el 19 por cientos de las personas logra el objetivo que se propuso.

Para Paola Farias Oregel, licenciada en nutrición, uno de los principales errores al plantear los propósitos de cada año es la dimensión de las metas, pues muchas veces se quieren lograr grandes cambios en corto tiempo, cuando lo correcto es dar pequeños pasos de manera constante.

“A muchos pacientes les pasa que establecen una meta a corto plazo, llega diciembre hacemos nuestros propósitos; enero muy bien, me inscribo al gym, voy con el nutriólogo, empiezo mi plan de alimentación, pero llega febrero y ya me aburrió, no quiero llevar mis comidas sanas porque se me hace aburrido, prefiero la grasita, azucares, eso le pasa a las personas que son débiles de carácter, que no quieren su cuerpo, que les da igual, o muchas veces por problemas de alimentación o depresión”, asegura en entrevista con El Financiero.

¿Cómo crear un estilo de vida saludable para cumplir los propósitos de año nuevo?

Terminado el maratón Guadalupe Reyes, y los chocolates del Día del Amor y la Amistad, es posible retomar los propósitos, especialmente si se tratan de aquellos que permitan tener una vida más saludable.

Para lograr esos pequeños pasos constantes, se debe ir generando hábitos, que pueden ir desde que se despierta por la mañana, con acciones como lavarse los dientes, la cara, llevar horarios de comida, hacer ejercicio, con constancia y disciplina que derivarán en resultados diarios que motivarán a ir por más.

“Estilo de vida saludable es cuando estás enfocado en el objetivo que quieres, tanto en tu casa, con tu trabajo y actividades, si eres una persona disciplinada y constante vas a llevar un estilo de vida saludable, con alimentos sanos que incluyan proteínas, vegetales, frutas y cereales, tienes tus cinco tiempos de comida, duermes bien, te hidratas y haces ejercicio”, resalta Paola Farias.

Para conseguirlo es necesario luchar contra los factores que impiden alcanzar esta vida saludable, los cuales pueden ser tanto internos de cada persona como externos, como lo explica la nutrióloga.

“Muchas veces es debido a nuestro ámbito social, si nos rodeamos de personas que consumen mucho alcohol, se van de fiesta, si te influyen a consumir mucho pan, refresco, galletas, pizzas, tacos tú te vas a desenvolver en ese ambiente, pero si te juntas con personas más sanas vas a ser más sano.

“Desistimos también por nuestros ámbitos social, familiar, la ansiedad, depresión, muchas veces por tener muy poca fuerza de voluntad y por no quererse, no sentirse amados y no querer su cuerpo”.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que no alcanzar los objetivos contemplados a inicios de año puede derivar en baja autoestima, frustración, incertidumbre y ansiedad, por lo que emite estas recomendaciones para lograrlo: