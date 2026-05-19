El papel estratégico de las marcas propias en la evolución del retail en México

Las marcas propias en México han dejado de ser una alternativa para convertirse en un eje estratégico del retail. Este cambio no responde únicamente a un entorno económico desafiante, sino a una transformación más profunda en la forma en que el consumidor define el valor.

Hoy, el criterio de compra ya no se explica únicamente por el precio, sino por la capacidad de ofrecer calidad, funcionalidad y confianza en cada decisión. En este contexto, las marcas propias se han posicionado como una respuesta relevante a un consumidor cada vez más informado, analítico y abierto a probar nuevas opciones.

El entorno reciente ha contribuido a acelerar esta transición. En un escenario marcado por presiones inflacionarias persistentes, con niveles cercanos al 4.5 por ciento anual en 2026 de acuerdo con el INEGI, y episodios de volatilidad en productos básicos, los hogares han ajustado su comportamiento de compra, priorizando decisiones más racionales y estratégicas.

Más allá de medidas específicas para contener el impacto en el consumo, este contexto ha puesto en evidencia el papel del retail como un actor clave en la generación de alternativas relevantes para el consumidor.

En este escenario, las marcas propias se han consolidado como parte central de una elección informada. De acuerdo con NielsenIQ (2025), el 53 por ciento de los consumidores a nivel global está incrementando la compra de este tipo de productos. En México, el cambio es aún más relevante: 69 por ciento de los consumidores las considera equivalentes a las marcas tradicionales, mientras que 58 por ciento percibe que su calidad es igual o incluso superior.

Estas cifras evidencian un cambio estructural en la forma de consumir. El comprador mexicano es hoy más analítico: compara, prueba y valida. En ese proceso, las marcas propias han logrado superar una barrera histórica de desconfianza. Una vez comprobada su calidad, la recompra no solo ocurre, también se vuelve consistente, dando paso a una lealtad distinta, menos emocional y más racional, basada en la experiencia.

Para los retailers, esta transformación abre una oportunidad estratégica de largo alcance. Las marcas propias no solo responden a una demanda de valor, también permiten gestionar variables clave como el desarrollo y calidad del producto, el abastecimiento y la comercialización. Esto se traduce en mayor eficiencia operativa, diferenciación y una relación más directa con el consumidor asegurando productos con estándares de calidad elevados.

En Soriana, bajo esta visión, ha construido un portafolio progresivamente diversificado, que abarca desde alimentación hasta soluciones para el hogar, cuidado personal, entretenimiento y categorías especializadas, reflejando una apuesta por acompañar al consumidor en distintos momentos de su vida cotidiana. Marcas como Valley Foods, Quality Day, Baby Essentials, por mencionar algunas, ilustran esta evolución al extender la propuesta más allá de lo básico hacia soluciones cada vez más completas y relevantes.

Como parte de su estrategia de crecimiento, se contempla el desarrollo de más de mil nuevos productos en 2026, una apuesta que refleja la escala y prioridad estratégica que han adquirido las marcas propias dentro del modelo de negocio de la compañía.

Este cambio también se refleja en la evolución de la oferta: las marcas propias han dejado de competir exclusivamente en precio para avanzar hacia propuestas más sofisticadas, donde el diseño, la innovación y la experiencia del consumidor juegan un papel cada vez más relevante. A esto se suma su integración en estrategias omnicanal, en un entorno cada vez más digital, trazable y guiado por el análisis de datos.

Hacia adelante, es difícil anticipar un retroceso en esta tendencia. El consumidor que ha aprendido a optimizar su gasto difícilmente regresará a patrones anteriores. En este sentido, las marcas propias han dejado de ser una respuesta táctica frente a la inflación para consolidarse como un componente estructural del mercado.

Más que una alternativa, hoy representan la expresión de un consumidor que redefine el concepto de valor bajo sus propios términos. Y en ese proceso, están redefiniendo, de manera sostenida y cada vez más visible, las reglas del juego en el retail mexicano.