Neymar vuelve con Brasil para un último baile: Ancelotti revela lista de convocados al Mundial 2026

Ancelotti reveló la lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026 con Neymar. (Foto: EFE/Asatur Yesayants Shutterstock)

Poco a poco las selecciones liberan sus listas finales de convocados al Mundial 2026, como Croacia con Luka Modric, ahora llegó el turno de Brasil, donde sorprendió la inclusión de Neymar luego de permanecer más de dos años y medio alejado de la Canarinha.

El delantero del Santos regresa a una Copa del Mundo acompañado por figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, quienes lideran la nueva generación ofensiva del futbol brasileño.

La lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Brasil en el Mundial de 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, fue presentada este lunes por el entrenador Carlo Ancelotti en una ceremonia celebrada en el Museo do Amanhã, en Río de Janeiro.

La inclusión de Neymar tomó por sorpresa a aficionados y analistas debido a que el atacante no había sido considerado por Ancelotti desde que asumió el mando de la ‘Verdeamarela’ hace un año.

El estratega italiano siempre dejó claro que únicamente convocaría a futbolistas que estuvieran al cien por ciento de sus capacidades físicas, condición que Neymar no había logrado recuperar tras una larga serie de lesiones, especialmente en la rodilla.

Desde su regreso al Santos, el exjugador del Barcelona y del PSG había mostrado destellos de su calidad, aunque también enfrentó dificultades físicas que pusieron en duda su presencia en la Copa del Mundo de la FIFA.

Neymar es actualmente jugador del Santos, equipo donde comenzó su trayectoria profesional. (Foto: EFE)

¿Quiénes son los convocados de Brasil para el Mundial 2026?

La Selección de Brasil llegará al torneo con una ofensiva llena de talento encabezada por Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid; Raphinha, campeón de LaLiga con el Barcelona; y el joven Endrick, considerado una de las mayores promesas del futbol brasileño. La combinación de juventud y experiencia con la inclusión de Neymar ilusiona a una afición que sueña con conquistar un nuevo título mundial.

Dentro de la lista final figuran otros futbolistas como Casemiro, quien lidera el renacer del Manchester United, club que tras varias malas temporadas está cerca de clasificar a la Champions League 2026.

Lucas Paquetá, un referente de la Verdeamarela por sus goles y su baile de celebración, también va a representar a Brasil en el Mundial 2026.

Marquinhos, futbolista clave en las victorias del PSG, figura en los planes de Ancelotti para convertirse en campeón del mundo y conseguir el sexto trofeo para la Canarinha.

Porteros

Alisson — Liverpool FC

— Liverpool FC Ederson — Manchester City FC

Weverton — SE Palmeiras

Defensas

Alex Sandro — CR Flamengo

Bremer — Juventus FC

Danilo — CR Flamengo

Douglas Santos — Zenit Saint Petersburg

Gabriel Magalhães — Arsenal FC

Ibáñez — Al-Ahli Saudi FC

Léo Pereira — CR Flamengo

Marquinhos — Paris Saint-Germain FC

Wesley — CR Flamengo

Mediocampistas

Bruno Guimarães — Newcastle United FC

Casemiro — Manchester United FC

Danilo — Nottingham Forest FC

Fabinho — Al-Ittihad Club

Lucas Paquetá — West Ham United FC

Delanteros

Endrick — Olympique de Lyon

Gabriel Martinelli — Arsenal FC

Igor Thiago — Brentford FC

Luiz Henrique — Zenit Saint Petersburg

Matheus Cunha — Manchester United FC

Neymar Jr. — Santos FC

Raphinha — FC Barcelona

Savinho — Manchester City FC

¿Cuáles son las ausencias de Brasil para el Mundial 2026?

La convocatoria también dejó importantes ausencias. Los delanteros Estêvão, del Chelsea, y Rodrygo, del Real Madrid, quedaron fuera debido a lesiones que les impidieron recuperarse a tiempo.

A ellos se suma Éder Militão, defensor merengue que tampoco logró superar sus problemas físicos y se perderá la justa mundialista.

No todos los futbolistas brasileños quedaron fuera por problemas con lesiones, también otros que, aunque en el pasado funcionaron en el equipo, no tienen un buen momento futbolístico.

Uno de ellos es Richarlison, autor de uno de los goles más bonitos de Qatar 2022, pues remató de tijera en el área para vencer al arquero serbio. Para 2026, no fue convocado, pues no tuvo un buen desempeño en el Tottenham, club que está en riesgo de descender en la Premier League.

Una de las mayores sorpresas es la ausencia de Joao Pedro, delantero del Chelsea que marcó 23 goles y 6 asistencias en 52 partidos con los ‘Blues’.

Rodrygo, delantero del Real Madrid, no va al Mundial 2026 a consecuencia de una lesión. (Foto: EFE)

¿En qué grupo del Mundial 2026 está Brasil y quiénes son sus rivales?

Brasil se encuentra en el grupo C del Mundial 2026, donde compite por la clasificación contra Marruecos, Haití y Escocia.

La fecha de los partidos de la Canarinha, así como los horarios (tiempo del centro de México) son los siguientes:

Brasil vs. Marruecos: 13 de junio a las 4:00 p.m.

Brasil vs. Haití: 19 de junio a las 6:30 p.m.

Brasil vs. Escocia: 24 de junio a las 4:00 p.m.

Con información de EFE