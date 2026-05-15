‘No he tenido ningún contacto’: Mourinho niega pláticas para regresar al Real Madrid

José Mourinho volvió a ser relacionado con el Real Madrid en medio de la crisis que atraviesa el club español; sin embargo, el entrenador portugués descartó cualquier acercamiento y aseguró que actualmente está enfocado en definir su futuro con el Benfica.

El estratega habló este viernes en conferencia de prensa previa al duelo contra Estoril, correspondiente a la última jornada de la Liga de Portugal, donde dejó claro que no existe ningún contacto con Florentino Pérez ni con integrantes de la institución madridista.

“Con el Real Madrid no he tenido ningún contacto. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura”, afirmó Mourinho.

El técnico portugués explicó que apenas el miércoles recibió una propuesta de renovación del Benfica, aunque confesó que todavía no la analiza porque quiere concentrarse primero en terminar la temporada.

“Recibí una propuesta de renovación del Benfica el miércoles, que fue entregada a mi representante (Jorge Mendes), propuesta que no quise ver, ni conocer, ni analizar; solo lo haré a partir del domingo”, comentó.

Además, adelantó que la próxima semana será clave para tomar una decisión sobre el rumbo de su carrera.

“Mi agente se reunió con el Benfica y me dijo: ‘Tengo una propuesta oficial que te voy a enviar’. Yo le dije: ‘No quiero, envíamela el domingo’. En cuanto al Real Madrid, nunca me dijo que hubiera una propuesta que mostrarme. Pero si me lo dijera, le diría exactamente lo mismo”, añadió.

Mourinho es el actual DT del Benfica, club del futbol portugués. (Foto: EFE) (ESTELA SILVA/EFE)

¿Qué dijo Mourinho sobre la crisis del Real Madrid?

El nombre de Mourinho volvió a sonar alrededor del equipo del Real Madrid debido a la crisis deportiva que vive el club tras quedarse sin títulos en la temporada 2025-2026 y ser eliminado de la Champions League por el Bayern Múnich.

La situación provocó fuertes críticas hacia jugadores como Kylian Mbappé y también abrió el debate sobre el futuro de Álvaro Arbeloa como entrenador del Madrid.

Sobre ello, Mourinho evitó profundizar, aunque sí expresó el cariño y la conexión que mantiene con el exfutbolista español.

“(Arbeloa) ha dado el alma y la vida por mí como jugador y, en el momento en el que pasó a ser DT del Real Madrid. Existe siempre esta conexión entre yo y el club, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo de que las cosas vayan bien”, declaró.

El portugués también aprovechó para bromear sobre la presión que implica dirigir a un club como el Madrid.

“Pero así es la vida de un entrenador -agregó-, yo bromeo mucho con mis exjugadores que luego se hacen entrenadores y les digo: ‘Espera un par de años y ya verás cuántos pelos blancos tendrás’“.

Respecto a la reciente aparición pública de Florentino Pérez, donde anunció elecciones extraordinarias para la presidencia del club, Mourinho prefirió mantenerse al margen.

“No la vi. Y, aunque la hubiera visto, ¿quién soy yo para comentar las declaraciones de un presidente...? Nunca lo hago. Y mucho menos de un presidente con la historia de don Florentino".

Mourinho negó regresar como DT al Real Madrid. (Foto: EFE) (EFE)

¿Cuántos títulos ganó Mourinho con el Real Madrid?

José Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que consiguió algunos de los mejores números de toda su carrera como entrenador.

Durante ese periodo estuvo al frente en 178 partidos oficiales, con saldo de 128 victorias, 28 empates y solo 22 derrotas, alcanzando un porcentaje de triunfos del 71.91 %, el más alto que ha registrado en un club.

En su paso por el conjunto merengue conquistó:

La Liga de los 100 puntos (2011-2012)

Copa del Rey (2010-2011)

Supercopa de España (2012)

Además de los títulos, Mourinho logró devolver al Real Madrid a las semifinales de la Champions League en tres temporadas consecutivas, algo que el club no conseguía desde hacía varios años.

Tras salir de España, el portugués continuó su carrera en equipos como Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce y Benfica.

Desde su salida del conjunto blanco acumula 610 partidos oficiales, con 339 victorias, 135 empates y 136 derrotas, dejando un porcentaje global de triunfos del 55.57 %.

Con información de EFE