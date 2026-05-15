Sheinbaum descarta salida de Mario Delgado de la SEP por calendario escolar: ’Hace un gran trabajo’

Sheinbaum descarta salida de Mario Delgado de la SEP y respalda su gestión. (Cuartoscuro)

Mario Delgado no saldrá de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum ante los rumores sobre un posible relevo en la dependencia.

La mandataria respaldó el trabajo de Delgado al frente de la SEP y destacó las acciones impulsadas a favor de estudiantes de los tres niveles educativos, como el programa de bachillerato nacional.

“No, Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP. Se está trabajando en educación básica y todo el trabajo que se hace con las maestras y los maestros y un gran trabajo en educación media y superior”, comentó en la mañanera de este viernes 15 de mayo.

Por último, resaltó el impulso a programas para estudiantes de licenciatura y las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Recientemente, Mario Delgado recibió críticas de diversos sectores después de anunciar un posible fin anticipado del ciclo escolar por el Mundial 2026, según acuerdos de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria.

Las críticas obligaron a las autoridades educativas a reunirse nuevamente y rectificar. Posteriormente, aclararon que el calendario escolar 2025-2026 permanecerá sin modificaciones, aunque no descartaron ajustes en entidades sede de partidos del Mundial 2026.

Delgado encabeza anuncio de aumento salarial a maestros

En el marco del Día del Maestro, Mario Delgado, acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades educativas, anunció el incremento salarial para el magisterio.

Este año, los maestros recibirán un aumento salarial de 9 por ciento, un punto porcentual menos respecto al año pasado, como reconocimiento a su labor.

“Quiero anunciar que hemos acordado con los maestros un incremento salarial del 9 por ciento que está compuesto entre prestaciones y reconocimiento al salario”, dijo durante un evento organizado en la SEP.

Incremento salarial federal, lejos de la demanda de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene su exigencia al gobierno federal para obtener un incremento salarial de 100 por ciento, petición que permanece lejos de las posibilidades planteadas por las autoridades.

A esto se suma la exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Este viernes 15 de mayo, integrantes de la CNTE marcharon desde distintos puntos de la Ciudad de México hasta el Zócalo capitalino. Desde ese lugar prevén realizar la Asamblea Nacional Representativa para definir el plan de acción de las próximas semanas ante la propuesta de un paro nacional durante el Mundial 2026.