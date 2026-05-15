Maestros ‘colapsan’ la CDMX: Calles cerradas por megamarcha de la CNTE EN VIVO

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sale a las calles en reclamo por mejores condiciones laborales.

Viernes de quincena, de alerta por calor y de tráfico, ya que los maestros de la CNTE tendrán una megamarcha en la Ciudad de México con la que cerrarán calles con dirección al Centro Histórico.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció movilizaciones a nivel nacional debido a que no se han atendido sus peticiones, desde incremento del 100 por ciento a los salarios hasta la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la abrogación de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto.

Este sería el primer aviso, ya que de no seguir con las negociaciones, los maestros buscarán cerrar calles y colapsar la CDMX el 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial de 2026.

Por ello, es importante que estás informado sobre las vialidades cerradas este 15 de mayo, Día del Maestro, a través de la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y El Financiero.

Marcha de maestros de la CNTE: ¿Qué calles estarán cerradas y desde qué hora?

La megamarcha de maestros de la CNTE en la Ciudad de México comenzará a las 9:00 horas desde distintos puntos en la alcaldía Cuauhtémoc, con dirección hacia el Zócalo.

Se espera que la manifestación parta de cinco puntos:

Metro Buenavista .

. Ex Normal Superior , a la altura del Metro San Cosme de la Línea 2.

, a la altura del Metro San Cosme de la Línea 2. Ángel de la Independencia , a la espera de confirmación.

, a la espera de confirmación. Monumento a la Revolución .

. Glorieta del Ahuehuete.

Algunas de las calles que posiblemente cierren son:

Paseo de la Reforma : Del Ángel de la Independencia a Avenida Juárez.

: Del Ángel de la Independencia a Avenida Juárez. Avenida Juárez en su totalidad.

en su totalidad. Avenida Ribera de San Cosme .

. Insurgentes Norte , de Buenavista a Reforma.

, de Buenavista a Reforma. Eje Central Lázaro Cárdenas , en el espacio que está entre la Torre Latino y el Palacio de Bellas Artes.

, en el espacio que está entre la Torre Latino y el Palacio de Bellas Artes. Cinco de Mayo en su totalidad.

Toma en cuenta que los cierres pueden variar según la dirección de la marcha y cualquier otra eventualidad, por lo que te invitamos a seguir la cuenta de X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (@OVIALSSC) para encontrar alternativas viales.

¿Cómo opera el Metro, Metrobús y otros medios de transporte este viernes?

Si vas en transporte, toma en cuenta que algunas estaciones del Metro, Metrobús, RTP y Trolebús podrían cerrar ante las manifestaciones sobre avenidas clave del centro de la CDMX.

Aquí puedes checar el estado de servicio de cada uno de los principales medios de transporte, así como estaciones cerradas y si el estado de servicio es lento. Da clic en la opción que te interese:

¿Tienes dudas sobre el Hoy No Circula? Así aplica este 15 de mayo en CDMX y Edomex

Sin miedo al tráfico... Pero sí a una multa. Así que conoce si puedes usar tu auto este viernes, ya que el Hoy No Circula aplica con normalidad en CDMX y Edomex.

Estos son los autos para los que aplica el Hoy No Circula: