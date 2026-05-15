Destino incierto

Si el escalamiento del conflicto entre México y Estados Unidos es preocupante, no menos inquietante es la adversidad en medio de la cual aquel incide.

...

Los mensajes de Estados Unidos ya no pueden interpretarse a partir de la idea de que “así es Trump”. A la voz presidencial de ese país se han sumado y alineado la de los departamentos de Guerra y de Justicia, así como la de la Agencia para el Control de las Drogas y la de la Agencia Central de Inteligencia. Tal giro perfila una política de Estado, advierte que harán cuanto sea necesario y reitera que ya no ven a México como socio y aliado, sino como un problema de seguridad nacional.

La adversidad, por su parte, pone sobre la mesa asuntos relacionados con la frágil situación económica, política, jurídica y social que, de no atenderse con tino y velocidad, golpearán la estabilidad.

Conflicto y adversidad urgen a replantear la estrategia de defensa de la soberanía y la democracia, pero no a partir de una visión trasnochada de esos conceptos, sobre todo, cuando justamente a causa de la globalización, se han hecho concesiones en uno y otro campo. No asumirlo así y sacar del arcón ideas del siglo XIX pueden provocar, en la combinación del conflicto y la adversidad, una debacle de proporción insospechada.

El país se encuentra en un estado de emergencia.

...

Del escalamiento del conflicto con Estados Unidos no hay mucho que decir, día a día afloran evidencias de su dimensión y la dificultad de encontrar fórmulas de entendimiento. Sin embargo, de la adversidad por momentos pareciera no cobrarse cabal conciencia.

Los signos de la adversidad no son pocos. No habrá T-MEC en julio. La perspectiva de la calificación soberana del país pasó de estable a negativa, igual que la de Pemex y CFE. La serie de accidentes en Pemex hablan no de la compostura, sino de la descompostura de la empresa. El fortalecimiento de Morena a costa del gobierno prioriza la acción electoral, no la gubernamental. El contraste de querer desaforar a María Eugenia Campos y cobijar a Rubén Rocha Moya ahondará la polarización. El revés sufrido por el gobierno al intentar acortar el año escolar activó y tonificó el músculo de la resistencia civil. Las desapariciones forzadas amagan con exhibir a México en Naciones Unidas. El asedio criminal y el desplazamiento de pobladores en Chilapa, Guerrero, exhibe la ausencia del Estado y los arreglos bajo cuerda con la delincuencia. El freno a las indagatorias cuando alcanzan a actores políticos asociados con el crimen entrampa y desgasta al gobierno. El desempeño de la Suprema Corte pone en duda la pertinencia de la reforma judicial…

Esa adversidad se resume en incertidumbre económica, política, jurídica y social. Si a ella se agrega una mala calibración de hasta donde se puede confrontar al gobierno estadunidense que, paso a paso, crea el marco jurídico y la atmósfera política para justificar una intervención directa en territorio nacional contra los criminales y sus eventuales socios políticos, arrastraría no sólo al gobierno y Morena, sino también al país a un destino incierto.

...

Sin desconocer el reducido margen de maniobra de la acción presidencial, hay áreas donde la mandataria podría mandar señales de rectificación.

Hoy, se debate aplazar la elección judicial que, por su pésimo diseño legislativo, obligaría a modificar la Constitución. Pero, el corazón de ese problema no es cuándo realizar la elección, sino la urgencia de reformar la reforma judicial que, entre los factores generadores de incertidumbre, es fundamental. Cuanto más se tarde plantear la reforma de la reforma, más incertidumbre habrá. Si el nivel de los ministros de la Corte da la talla del cuerpo de nuevos juzgadores, ahí es menester actuar con prontitud.

Si sacrificar dos secretarias de Estado funcionales a fin de fortalecer la estructura de Morena y replantear la alianza con sus socios asombra, aún más sorprende que, ahora, la nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel, priorice la movilización para llevar a juicio político a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, sin tener una postura de igual firmeza ante el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ejemplo vivo de los cuadros que desprestigian a Morena. ¿Tiene caso un lance de ese tipo que, sin certeza de alcanzar su objetivo, terminará por tensar y dividir al país, justo cuando se requiere lo contrario? Por cierto, ¿por qué a un mes de distancia se mantiene acéfala la Secretaría de la Mujer?

La decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas de llevar el caso de México a la asamblea general de ese organismo internacional, así como el informe sobre el mismo asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos –más amable, pero no menos duro– exponen al país en el plano internacional como un Estado incapaz de garantizar derechos fundamentales y, en esa condición, fortalecen la narrativa estadounidense acusando que aquí gobierna el crimen “y nadie más”. ¿No es hora de emprender acciones con resultados y salir de reformar leyes, protocolos, esquemas y estadísticas sin alterar la realidad? La estampa de mujeres arrodilladas en Chilapa, Guerrero, pidiendo auxilio a Donald Trump porque aquí no se les presta atención ante el asedio criminal es demoledora. ¿No es hora de actuar en serio?

Muchas otras acciones se podrían emprender para revertir o, al menos, atemperar la adversidad y restar elementos a la incertidumbre.

...

En la circunstancia, insistir en que el conflicto con Estados Unidos y los signos de adversidad no tienen vasos comunicantes y se puede actuar como si no pudieran integrar un cóctel explosivo es un error que depara un destino incierto.