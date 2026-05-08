CNTE acusa a la SEP de adelantar vacaciones para frenar paro nacional: ‘Decisión será contraproducente’

Llamó al magisterio a hacer de la decisión del gobierno federal una oportunidad para manifestarse durante la inauguración del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusó el jueves pasado que el gobierno de México busca desactivar el paro nacional que tienen planeado llevar a cabo durante el Mundial 2026 por adelantar el cierre del ciclo escolar 2026-2027: “Su decisión puede resultar contraproducente”.

A través de un video, Filiberto Frausto Orozco, secretario General de la Sección 34 del SNTE-CNTE Zacatecas, aseguró que el gobierno busca que “no se haga ruido, que no haya protestas” para no afectar los intereses económicos que hay alrededor del evento deportivo.

“Lo que en realidad yace en esta decisión es el intento de desactivar el paro nacional indefinido que ya está en puerta y que les preocupa sobre manera. Tienen la intención de que no haya ruido, que no haya protestas, en ese escenario, porque eso afecataría desde luego los intereses económicos de los organizadores de este evento”, acusó el líder magisterial.

Señaló que unas vacaciones adelantadas no son más importantes, no pueden estar encima, dijo, del intento de recuperar el derecho que exige el magisterio: una jubilación digna.

“Yo creo que está muy por encima este derecho que hay que reconquistar y que por lo tanto habremos de participar con mayor entusiasmo en esa movilización”, indicó.

Adelantar cierre de ciclo, contraproducent: CNTE

Frausto Orozco calificó de contraproducente la decisión de la SEP de terminar el ciclo escolar 2026-2027 el 5 de junio, pues algunas secciones tendrán más oportunidades de participar en el paro nacional de maestros.

“Además, creo que está decisión les puede resultar contraproducente porque en las secciones que tenían duda de participar o no, por la razón de que sus representantes sindicales no les llaman, ahora, sin esa preocupación de esa sanción económica o administrativa, saldrán también a acompañarnos en esta movilización”, indicó.

Llamó al magisterio a hacer de la decisión del gobierno federal una oportunidad para manifestarse durante la inauguración del Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 11 de junio.

“La mirada del mundo estará puesta en nuestro país y por tanto este actor será de mucha ventaja para nuestra causa, continuamos con nuestros planes”, advirtió.

¿Cuándo es el paro nacional de la CNTE?

Filiberto Frausto Orozco, secretario General de la Sección 34 del SNTE-CNTE Zacatecas, adelantó que en los próximos días participarán en una Asamblea Nacional representativa rxtraordinaria urgente en la que tomaran al decisión del día en que estallará el paro.

“Que no decaiga el ánimo, por el contrario, a luchar con la convicción que nos caracteriza”, exhortó el líder del magisterio.

A finales de abril, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una huelga nacional durante la Copa Mundial 2026.

Ante la falta de respuesta de las autoridades federales, en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, a sus demandas, la CNTE propone un paro indefinido y se concentrará en el Zócalo de la Ciudad de México, sede del Fan Fest que instalará la FIFA.

El secretario general de la Sección 9 Democrática, Pedro Hernández, comentó que no será una manifestación contra la afición ni contra la promoción de una vida con deporte, sino una protesta contra un evento al que no tendrá acceso la mayoría de la población por el costo de los boletos y por acciones ineficientes de los gobiernos para garantizar la convivencia entre habitantes y turistas.