CNTE ‘se rebela’ a recorte de ciclo escolar de la SEP: ‘Clases en Oaxaca terminarán hasta el 17 de julio’

La CNTE se negó al recorte del ciclo escolar de la SEP.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó recortar el calendario escolar en Oaxaca, como lo anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual adelantó las vacaciones por las altas temperaturas y la Copa Mundial de Futbol 2026.

El magisterio oaxaqueño, a través de un pronunciamiento, acusó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum está priorizando intereses económicos, turísticos y mediáticos, por encima de las necesidades reales de la educación pública.

Ante esto, la dirigencia de la CNTE cuestionó que las autoridades educativas utilicen ahora las condiciones climáticas como argumento para ajustar el ciclo escolar, cuando durante años no se han atendido problemas de infraestructura en los planteles, como la falta de ventilación, agua potable y servicios básicos.

“Hoy casualmente el tema cobra relevancia cuando existen intereses económicos y políticos vinculados a un evento internacional”, señaló la Sección 22 de la CNTE en su posicionamiento.

El sindicato también acusó que las modificaciones al calendario escolar benefician intereses empresariales relacionados con el Mundial de Futbol de 2026.

En ese contexto, la CNTE reiteró que mantendrá vigente su calendario escolar alternativo y confirmó que en Oaxaca la clausura del ciclo escolar será el 7 de julio de 2026.

“El magisterio democrático sostiene que la educación pública no puede convertirse en una herramienta al servicio del mercado ni quedar subordinada a proyectos mediáticos o económicos”, concluyó el documento.

SEP adelanta el fin del ciclo escolar al 5 de junio

La SEP adelantó el fin del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio debido a la ola de calor que afecta al país y a la realización del Mundial de Fútbol 2026, según anunció el Gobierno mexicano.

“La conclusión del ciclo escolar se adelantará al próximo 5 de junio”, informó la SEP en un comunicado, tras un acuerdo unánime con las autoridades educativas estatales.

La medida aplicará a escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior en todo el país.

La decisión busca, dijo, “proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas que se están registrando y por la realización del Mundial de Fútbol”, cuyo partido inaugural se realizará el 11 de junio en la Ciudad de México.

Además del cierre anticipado de clases, las autoridades acordaron que las labores administrativas concluirán el 12 de junio y que el siguiente ciclo escolar iniciará oficialmente el 31 de agosto.

En años anteriores, las clases normalmente concluían entre mediados y finales de julio. Como parte del ajuste, docentes y directivos regresarán el 10 de agosto para actividades de preparación y capacitación rumbo al siguiente ciclo escolar.

Además, del 17 al 28 de agosto se realizarán “dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes”, con el objetivo de compensar contenidos académicos y así “garantizar el cumplimiento del plan y programas de estudio”, añadió la SEP.

Con información de Quadratín y EFE