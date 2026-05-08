EU publica fotos ‘reales’ de ovnis y vida extraterrestre: ‘Saquen sus propias conclusiones’

Esta es una de las fotos desclasificadas por el Pentágono donde muestra evidencias de ovnis.

¿Son aliens? El Pentágono publicó nuevos archivos sobre ovnis, indicando que el público puede sacar sus propias conclusiones sobre “fenómenos anómalos no identificados”, como un objeto que, según un piloto de dron, emitió una luz brillante en el cielo y luego desapareció.

El comunicado decía que, si bien las administraciones anteriores intentaron desacreditar o disuadir al pueblo estadounidense, el presidente Donald Trump “se centra en brindar la máxima transparencia al público, que en última instancia puede formarse su propia opinión sobre la información contenida en estos archivos”. Añadía que se publicarían documentos adicionales de forma gradual.

Además del Pentágono, la iniciativa está liderada por la Casa Blanca, el director de inteligencia nacional, el Departamento de Energía, la NASA y el FBI.

Un sitio web recientemente inaugurado que alberga documentos sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI) tiene un estilo marcadamente retro, con imágenes militares en blanco y negro de objetos voladores que destacan en la página, y declaraciones escritas con una tipografía que imita la de una máquina de escribir.

. Esta es una de las fotos desclasificadas por EU sobre los Ovnis.

¿Cuántas fotos de ovsnis dio a conocer EU?

La primera versión incluye 162 archivos, como antiguos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de vuelos espaciales tripulados de la NASA.

Un documento detalla una entrevista del FBI con una persona identificada como piloto de drones que, en septiembre de 2023, informó haber visto un “objeto lineal” con una luz lo suficientemente brillante como para “distinguir bandas dentro de la luz” en el cielo.

Según la entrevista con el FBI, “el objeto fue visible durante cinco o diez segundos, luego la luz se apagó y el objeto desapareció”.

Otro archivo es una fotografía de la NASA de la misión Apolo 17 de 1972, que muestra tres puntos en formación triangular.

ovnis La primera versión incluye 162 archivos liberados por el Departamento de Estado de EU sobre el tema de los ovnis.

Esto sabemos de las fotos de ovnis liberadas por el Pentágono

El Pentágono indica en el pie de foto que “no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía”, pero que un nuevo análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un “objeto físico”.

Trump lleva desde febrero anunciando la noticia. Anteriormente, había publicado documentos relacionados con los asesinatos del presidente John F. Kennedy , el senador Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr., que revelaban poca información adicional a la ya conocida.

El Pentágono lleva años trabajando en la desclasificación de documentos relacionados con ovnis, y el Congreso creó una oficina en 2022 para desclasificar dicho material. Su primer informe, publicado en 2024, reveló cientos de nuevos incidentes de fenómenos aéreos no identificados (FANI), pero no halló pruebas de que el gobierno estadounidense hubiera confirmado alguna vez el avistamiento de tecnología extraterrestre.

En 2022, el Congreso ordenó al Pentágono que comenzara a publicar décadas de archivos sobre avistamientos de ovnis, luego de que algunos miembros del ejército compartieran encuentros con aeronaves inexplicables.

ovnis En los archivos hay descripciones de quienes vieron los objetos como luces brillantes en el cielo.

Un pequeño grupo de republicanos en el Congreso ha presionado para que haya mayor transparencia, acusando al Pentágono de retener documentos.

En una carta de marzo, la representante Anna Paulina Luna exigió 46 videos de fenómenos aéreos no identificados (UAP) identificados por informantes.

El viernes, Luna declaró en redes sociales que se espera que dichos videos se publiquen en un comunicado posterior del Pentágono.

El representante Tim Burchett agradeció a Trump por “cumplir su palabra” en materia de transparencia y divulgación.

“Quisiera recordar a la gente que la transparencia no se producirá de la noche a la mañana, llevará algún tiempo”, dijo Burchett en un comunicado.