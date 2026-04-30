Mario Delgado rechaza paro de la CNTE rumbo al Mundial 2026: ‘No hay necesidad de esas expresiones’

Mario Delgado rechazó la convocatoria de la CNTE a un paro nacional de cara al Mundial 2026. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, afirmó que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no tienen motivo para realizar un paro nacional que “amenaza” el Mundial 2026.

Confirmó que el 1 de mayo se reunirá, junto con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, con representantes del magisterio para recibir su pliego petitorio.

Comentó que “siempre” atienden a los maestros, por lo que considera innecesarias las manifestaciones, aunque respeta su determinación.

“Hemos atendido siempre a los maestros, de hecho, mañana van a venir a entregar su pliego petitorio; los voy a recibir junto con la Secretaría de Gobernación y hay comunicación permanente. Siempre les hemos dicho que no hay necesidad de tener este tipo de expresiones, aunque evidentemente somos respetuosos”, comentó en la mañanera del 30 de abril.

¿CNTE bloqueará accesos a los estadios durante el Mundial 2026?

Ante la falta de respuesta de las autoridades, la CNTE propone un paro indefinido con concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, ubicación que coincide con el Fan Fest de la FIFA.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 Democrática, señaló que no será una protesta contra la afición ni contra la promoción del deporte; las movilizaciones buscan presionar a las autoridades y evidenciar que gran parte de la población no tuvo acceso a este evento deportivo.

“No estamos en contra de la afición, no estamos en contra del deporte. No estamos en contra de que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una vida sana, estamos en contra de un mundial que le quita el agua a las personas que viven alrededor del Estadio Azteca (...) estamos en contra de un mundial en donde la FIFA no pagará impuestos”, comentó Hernández.

La fecha de las acciones aún no se define; se prevé una Asamblea Nacional Representativa el 16 de mayo para fijar los tiempos y determinar si realizan acciones durante los partidos del Mundial 2026 en México.

¿Cuáles son las peticiones de los maestros de la CNTE?

Las demandas del magisterio se mantienen sin cambios en el último año. Los docentes solicitan a la presidenta Claudia Sheinbaum cumplir la promesa que planteó durante su campaña en 2024, aunque la mandataria sostiene que no existen recursos suficientes.