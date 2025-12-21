Gobierno acota a 2026 beneficios de Garantía Fiscal a FIFA para el Mundial de Futbol

El gobierno de Claudia Sheinbaum estipuló que los beneficios fiscales para la FIFA aplicarán solo hasta 2026. (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Hacienda informó que el gobierno de la presidenta Sheinbaum llegó a un acuerdo con la FIFA para acotar la vigencia de la Garantía Fiscal, para ser aplicable exclusivamente hasta el ejercicio fiscal de 2026, en lugar de 2028.

Dicha garantía extendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la FIFA para que México obtuviera la sede conjunta del Mundial de Futbol 2026, hace referencia a exenciones generales de impuestos federales y locales.

Asimismo, eliminaba procesos de control y administrativos hasta 2028, aplicables a la FIFA, sus subsidiarias, asociaciones miembros, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del evento.

El documento establece que “México garantiza que las disposiciones contenidas en esta Garantía Gubernamental son jurídicamente vinculantes y plenamente válidas, así como directamente aplicables y plenamente exigibles de conformidad con sus términos, y seguirán siendo jurídicamente vinculantes, plenamente válidas, directamente aplicables y plenamente exigibles, con independencia de cualquier cambio en el Gobierno de México, o de cualquier cambio en las leyes y reglamentos.”

La SHCP precisó que el gobierno limitó mediante la norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, aprobada por el Poder Legislativo en octubre pasado.

¿A quiénes aplican los beneficios fiscales?

Actualmente, los beneficios solo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales.

“Aquellas contrapartes no incluidas directamente en la norma habilitante que participen en juegos y eventos en territorio nacional, sí deberán pagar ISR”, advirtió la dependencia.

Estos límites a la aplicación de la Garantía Gubernamental se lograron a través de acuerdos, sin que fuera necesario algún litigio o medio de controversia, puntualizó.

“De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, se estima que la Copa Mundial de Futbol refuerce la imagen de nuestro país como potencia turística mundial, atrayendo a más de 5.5 millones de turistas extranjeros adicionales con una derrama de hasta 3 mil millones de dólares de divisas, además de generar un mayor dinamismo en el empleo y en la actividad económica”, destacó.