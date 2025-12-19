¡Premio mayor! Lanzan ‘Retro Lotería Nacional y Futbol’, álbum y billetes especiales rumbo al Mundial 2026

México ya está listo para albergar el Mundial 2026, y como parte de este festejo mundialista, se preparó no solo un sorteo especial de la Lotería Nacional, también un álbum coleccionable y totalmente gratuito.

En dicho álbum, se albergan algunos de los momentos más emblemáticos de México como sede mundialista, tanto en 1970 como 1986 y, próximamente, 2026.

Los ‘cachitos’ de una serie especial de la Lotería Nacional fungen a modo de ‘estampas coleccionables’, y los diseños de cada uno tienen estadios y momentos emblemáticos de esta historia que escribirá un capítulo más de su historia el próximo año.

¿Cómo es el Álbum ‘Retro Lotería Nacional y Futbol’?

Durante una conferencia de prensa, Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, presentó este álbum y los billetes conmemorativos que conforman la serie del sorteo No. 1730 de la Lotería Nacional, a realizarse el próximo 11 de enero de 2026.

“Cada página de este álbum es una puerta al pasado y una invitación a que las nuevas generaciones sientan esa pasión como propia (…) 20 diseños diferentes para representar la riqueza deportiva, gráfica y cultural que México ha aportado a los Mundiales”, explica la funcionaria.

Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, explicó cómo son los billetes conmemorativos rumbo al Mundial 2026. (Fotografía Cortesía)

Cada serie está conformada por 20 boletos, que tienen plasmados diferentes momentos clave en la historia de los mundiales en México, así como estados clave, incluido el Estadio Banorte (Azteca), que albergará el encuentro inaugural del Mundial 2026.

Los diseños del álbum del Mundial 2026, lanzado por la lotería Nacional

Salomón explica en la misma conferencia de prensa que se hace homenaje a momentos clave dentro del Mundial 1970 y 1986 en México, así como a la Selección Mexicana Femenil de 1971. “Llenaron un silencio histórico que ocultaba el talento y la fuerza deportiva de las mujeres. Demostraron que el futbol mexicano no estaba completo sin ellas”.

Mundial México 1970

Los diseños de México 70 capturan el espíritu de la primera justa mundialista que albergó nuestro país, e incluyen el billete conmemorativo de la Copa Jules Rimet, así como otro cachito en el que se une el Día de Muertos con la pasión futbolera.

“Son piezas que reviven la emoción y el orgullo de un país que por primera vez abrió sus estadios y su corazón al mundo entero, y la Lotería Nacional hace hoy una réplica de aquellos billetes y aquellos sorteos”, expresa Salomón.

Una mujer encargada de un módulo de Lotería Nacional, durante la presentación oficial del Álbum y del billete "Retro Lotería Nacional y Futbol". (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Mundial México 1986

“Los diseños de México 86 muestran un país capaz de levantarse y brillar ante el mundo”, menciona Olivia, en alusión con el terremoto de 1985 que ocurrió justo un año antes del compromiso futbolero.

Incluye el billete con las banderas de los países participantes, así como ilustraciones de jugadas de futbol históricas realizadas en varias finales mundialistas, el uniforme de la Selección Mexicana del 86 y la arquitectura renovada de los estadios sede, que fueron:

Estadio Olímpico 68, en CDMX

Estadio Cuauhtémoc de Puebla

de Puebla Estadio Azteca, en CDMX

Estadio 3 de marzo en Guadalajara

en Guadalajara Estadio Universitario de Monterrey

Billete especial del Mundial 2026

La colección termina con el billete conmemorativo 2026, que porta el lema “Un país, una pasión”, un mensaje que, de acuerdo con la funcionaria, “sintetiza lo que somos”.

“Son más que una colección gráfica, con una representación de lo que somos y de lo que México quiere decirle al mundo rumbo al 2026″, asegura.

¿Cómo conseguir el álbum especial de la Lotería Nacional y el Mundial 2026?

La buena noticia para todos los aficionados al futbol y los sorteos de la Lotería Nacional es que este álbum es gratuito, solo hay una condición que se debe cubrir.

Si quieres este álbum, debes comprar la serie completa de ‘cachitos’ en esta edición, que son 20, y cada uno tiene un costo de 35 pesos, lo que da un costo total de 700 pesos. Se puede adquirir en puestos de periódicos.

Sorteo especial No. 1730 de la Lotería Nacional: ¿Cuándo es y qué premios habrá?

Los cachitos para el sorteo especial de la Lotería Nacional, que se realiza el 11 de enero de 2026, ya están a la venta en distintos puestos de periódicos y revisas alrededor del país.

El premio mayor es de 11 millones de pesos, mismos que se distribuyen en una serie; esto significa que, además de llevarte el álbum de edición especial, ganarías el premio mayor.

Además, se tienen preparados 22 mil 622 premios con un valor total superior a los 43 millones de pesos, por lo que hay varias oportunidades de ganar.