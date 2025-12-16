México vs. Islandia en Querétaro: Estos son los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana, una de las anfitrionas del Mundial de 2026, se enfrentará con sus pares de Panamá, Bolivia e Islandia en tres partidos amistosos a inicios del próximo año como parte de la preparación para el torneo.

Luego de que la venta de boletos para el partido México vs. Portugal en el Estadio Banorte alcanzó una demanda de más de un millón de aficionados y una fallida preventa en Fanki, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó otro partido en el país, esta vez en el Estadio Corregidora de Querétaro.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana? Partidos amistosos previos al Mundial 2026

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la entidad, explicó que el ‘Tri’ visitará en enero a Panamá y Bolivia; en febrero recibirá a Islandia en Querétaro y posteriormente jugará en la fecha FIFA de marzo contra Portugal en Ciudad de México y ante Bélgica en Estados Unidos:

México vs. Panamá – 22 de enero de 2026 en Panamá

– 22 de enero de 2026 en Panamá México vs. Bolivia – 25 de enero de 2026 en Bolivia

– 25 de enero de 2026 en Bolivia México vs. Islandia – 25 de febrero de 2026 en el Estadio Corregidora de Querétaro - Boletos a la venta en enero

– 25 de febrero de 2026 en el Estadio Corregidora de Querétaro - México vs. Portugal – 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte, Ciudad de México.

– 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte, Ciudad de México. México vs. Bélgica – 31 de marzo de 2026, en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos

México enfrentará en amistosos a Panamá, Bolivia e Islandia entre enero y febrero. (Imagen de archivo. EFE/ Francisco Guasco). (Francisco Guasco/EFE)

Luego de estos cinco duelos, la Selección tendrá tres amistosos más: dos en México y uno en Estados Unidos. Los rivales no están confirmados, aunque hay posibilidades de que uno de ellos sea un africano y otro, un asiático, según los directivos.

“Nos pidió el seleccionador Javier Aguirre que organizáramos compromisos que reten a sus futbolistas y los sometan a condiciones adversas para sacarlos de la zona de confort”, dijo Sisniega.

Según Duilio Davino, director deportivo de la Selección:

Panamá, trigésimo del ránking mundial , ha crecido y en su casa va a ser un rival complicado

, ha crecido y en su casa va a ser un rival complicado Bolivia, con ránking 76 , se tomará el partido con seriedad porque se prepara para jugar la repesca intercontinental en marzo.

, se tomará el partido con seriedad porque se prepara para jugar la repesca intercontinental en marzo. Islandia, 74 del mundo, permitirá a México probarse contra oponentes que tienen jugadores de elevada estatura.

En la presentación del partido contra Islandia, en Querétaro, Sisniega agradeció a las autoridades del estado y al club local, Gallos de Querétaro, por apoyar la presentación del equipo nacional en una sede con condiciones similares a las de la capital, donde México terminará su adiestramiento para el Mundial.

Javier Aguirre solicitó más partidos amistosos. (Foto: EFE/Francisco Guasco).

Según la Federación, los encuentros fuera de la fecha FIFA, sin figuras involucradas en ligas europeas, le permitirán a los jugadores de la Liga MX mostrarse y levantar la mano para ser incluidos en la lista de Aguirre para el Mundial.

"Tal como se ha estipulado para esta etapa del ciclo, la convocatoria estará integrada exclusivamente por jugadores de la Liga MX, lo que permitirá seguir observando de cerca el talento del futbol nacional“, destaca la Selección en un comunicado publicado este martes.

¿Cuándo es el debut de México en el Mundial 2026?

El partido de México vs. Sudáfrica marca el debut en el Mundial 2026 el 11 de junio, en la inauguración del certamen; la Selección luego se medirá ante Corea, el 18, y posteriormente contra un rival de Europa aún no determinado, el 24.

México vs. Sudáfrica | Fecha: 11 de junio de 2026 | Sede: Estadio Ciudad de México.

| 11 de junio de 2026 | Estadio Ciudad de México. México vs. Corea del Sur | Fecha: 18 de junio de 2026 | Sede: Estadio Guadalajara, Jalisco.

| 18 de junio de 2026 | Estadio Guadalajara, Jalisco. México vs. ganador del repechaje de la UEFA D | Fecha: 24 de junio de 2026 | Sede: Estadio Ciudad de México.

Aguirre ha solicitado que los amistosos sean contra selecciones de calidad y con estilos parecidos a los de sudafricanos, coreanos y europeos.

Sisniega confirmó que, como se acordó hace meses, terminada la competición de 2026 se confirmará al exdefensa del Barcelona Rafa Márquez como nuevo seleccionador para encabezar un proyecto rumbo al Mundial de 2030.

Márquez, auxiliar de Aguirre, ya observa a figuras jóvenes, algunas de la cuales podrían ser en 2030 líderes de la selección mexicana.