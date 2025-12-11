Fanki ofrece disculpa por preventa fallida del México vs. Portugal; denuncia ‘ataque’ de bots

Fanki publica una disculpa pública después de una fallida preventa del 10 de diciembre para el partido México vs. Portugal.

‘Si te he fallado, te pido perdón’… La suspensión de la preventa para el partido México vs. Portugal causó polémica en redes sociales, sobre todo por las múltiples fallas de Fanki, plataforma que ofrece una disculpa pública.

Un día después de la que (se supone) sería la venta anticipada Banorte, Fanki anuncia sold out en preventa pese a que miles de usuarios no pudieron entrar y señalaron múltiples fallas en el sistema.

Esto no es nuevo. Desde el 10 de diciembre, en redes sociales señalaron diversos errores en Fanki, como ‘filas virtuales falsas’ y páginas fraudulentas, a lo que respondieron tras un ‘regaño’ de Profeco. De nueva cuenta, la boletera se pronuncia, ahora con una disculpa y las medidas que tomaron por lo ocurrido el miércoles.

El sitio Fanki se cayó durante la preventa de boletos del México vs. Portugal. (Foto: Cuartoscuro/fanki)

Venta de boletos para México vs. Portugal: La disculpa de Fanki

Fanki, empresa nacida en Colombia y encargada del boletaje para el partido México vs. Portugal, se dijo consciente de las expectativas que existían en torno a un evento tan relevante como el primer juego de Cristiano Ronaldo en nuestro país.

“Sabemos que se trata de uno de los partidos más esperados del año y entendemos la molestia y frustración que esta situación generó en miles de personas que esperaban comprar sus boletos. Por ello, ofrecemos una disculpa pública a todos los aficionados afectados”, inicia el comunicado.

¿Qué pasó con Fanki? Plataforma explica fallas y reporta ‘ataque’ a servidores

Pese a que se dicen apenados por lo ocurrido, Fanki asegura que las fallas en sus servidores y que derivaron en la intervención de Profeco para la preventa del partido México vs. Portugal fueron gracias a que la seguridad de su servidor se vio involucrada.

“Se registró un volumen de tráfico anómalo y no humano hacia nuestros sistemas, acompañado de intentos de suplantar nuestra identidad digital mediante páginas y filas virtuales falsas”, explican.

Esto ocurrió minutos antes de la preventa, por lo que se vieron obligados a tomar medidas en pro de la seguridad de sus usuarios.