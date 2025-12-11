¿A qué hora inicia la nueva preventa de México vs. Portugal HOY? Todos los detalles de los boletos EN VIVO

Los boletos para el partido de México vs. Portugal se venden en la preventa Banorte el 11 y 12 de diciembre.

¡Ahora sí! Tras suspender la preventa de boletos para el partido México vs. Portugal, programada originalmente el 10 de diciembre, este jueves se reanudan operaciones y ahora sí, inicia la fase de venta anticipada.

Con el partido de Cristiano Ronaldo en México se inaugurará el Estadio Banorte (Azteca); será un encuentro amistoso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, en el que nuestro país es uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Se tenían contemplados tres días de preventa Banorte, aplicable solo a tarjetahabientes de este banco. No obstante, múltiples fallas de Fanki, como filas virtuales falsas y páginas de estafa, impidieron que se concretara.

Pero hoy es ‘EL’ día, y todos los aficionados mexicanos del futbol que esperaban un boleto del México vs. Portugal se preparan para una de las preventas más emocionantes del año.

Los boletos para el partido de México vs. Portugal están en fase de venta anticipada desde HOY. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / Selección Nacional de México / Seleções de Portugal / IA)

Días y horarios: ¿Cuándo salen a la venta boletos México vs. Portugal?

La preventa Banorte, únicamente para clientes de crédito y débito de aquel banco, comienza este 11 de diciembre a las 9:00 horas, según confirmó la página oficial de Fanki tras el caos del miércoles.

El 12 de diciembre a las 23:59 horas concluye la etapa de preventa (o antes en caso de que los boletos se agoten rápidamente), pues se le considera un evento de alta demanda.

Un día después, el sábado 13, inicia la etapa de venta general de boletos para el México vs. Portugal, primer partido en el Estadio Banorte antes del Mundial 2026.

¿Qué tarjetas NO participan en la preventa?

Sin embargo, hay algunas tarjetas que no participan en la preventa, tanto de crédito como de débito, para que no te hagas muchas ilusiones. Los plásticos que no se admiten son:

Tarjetas de crédito : Básica, Empresarial, Corporativas, Fácil.

: Básica, Empresarial, Corporativas, Fácil. Tarjetas de débito: Suma Menores, Prepago, Apoyos gubernamentales.

La preventa del México vs. Portugal es con Banorte pero no todas las tarjetas participan. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro).

¿Qué pasó con la preventa de México vs. Portugal?

Originalmente, se tenía contemplada la venta anticipada a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, la página de Fanki presentó varios problemas incluso desde antes, lo que causó incertidumbre y muchos memes de la preventa del México vs. Portugal.

Desde ‘filas virtuales falsas’ (según algunos usuarios) hasta el ‘regaño’ de Profeco a Fanki por la inactividad de su plataforma y poca claridad a los usuarios son algunas situaciones que marcaron el miércoles.

Suspensión de la preventa en Fanki

La que se tenía contemplada para las 9:00 horas nunca comenzó, y alrededor de las 13:40 informaron que dicha preventa se suspendería por presunta “actividad inusual en el tráfico entrante”.

“En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”, explicaron a través de sus canales oficiales de comunicación.

México vs. Portugal en el Estadio Banorte: Mecánica de preventa de boletos

La preventa de México vs. Portugal no es por Ticketmaster como en otros eventos deportivos, sino a través de Fanki, plataforma encargada de la logística para el primer partido de la Selección Mexicana en esta nueva etapa del que antes era Estadio Azteca.

Primero ingresa al sitio oficial de Fanki o descarga su aplicación. Ya dentro del sitio, sigue estas instrucciones:

Busca entre los eventos disponibles el partido de México vs. Portugal. Selecciona la zona y cantidad de entradas que desees adquirir (máximo 4 por persona). Elige el método de pago (en este caso es tarjeta Banorte). Finaliza la compra.

Al concluir, se enviará vía correo electrónico información de los boletos adquiridos, mismos que se guardan automáticamente en tu cuenta de Fanki.

Recuerda que para este evento no habrá venta física, todas las entradas son digitales y se deben presentar con un código QR el día del partido. No se aceptarán capturas de pantalla.

Fanki es la plataforma encargada de los boletos México vs. Portugal. (Foto: EFE, Fanki).

¿Cómo hacer una cuenta de Fanki? Paso a paso

Toma en consideración que antes de la preventa debes tener lista una cuenta en Fanki, así como asociar tu tarjeta Banorte participante para que te permitan la adquisición de entradas para el México vs. Portugal amistoso. Para registrarte, sigue estos pasos:

Entrar al sitio o app de Fanki. Selecciona “Iniciar sesión o registrarme”. Ingresa tu correo electrónico, mismo al que te enviarán un código de verificación. Verifica tu correo y llena el formulario de datos (teléfono, nombre completo, género, fecha de nacimiento y nacionalidad).

¿Cuánto cuesta un boleto para el partido México vs. Portugal? Lista OFICIAL de precios

Antes de la preventa oficial, algunos usuarios de Banorte recibieron un SMS con un enlace al sitio oficial de Fanki donde se venden los boletos.

En esta primera fase, la preventa permite a tarjetahabientes Banorte pagar sus boletos a 5 y 10 Meses Sin Intereses (MSI); esto solo aplica para los plásticos de crédito.

Dependiendo de la zona es el precio del boleto para el partido con el que se reinaugura el Estadio Banorte (Azteca). De acuerdo con la liga que llegó a algunos usuarios, van de 500 a 9 mil 000 pesos. Estos son los costos:

Fecha y hora del partido México vs. Portugal: ¿Cuándo y dónde es?

Con la venta de entradas, ya solo nos queda esperar la inauguración del Estadio Banorte, que coincide con este importante partido de preparación para México en el que podría estar Cristiano Ronaldo como titular de la Selección Portuguesa.

El juego será el próximo 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), y en él también habrá figuras como Vitinha e incluso Paulinho, contemplado por el DT de Portugal para el Mundial 2026.

Fecha : 28 de marzo de 2026.

: 28 de marzo de 2026. Horario : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Sede: Estadio Banorte (antes Azteca), Ciudad de México.