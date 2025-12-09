¡Relincha el ‘Potro de Hierro’! Atlante regresa a la Liga MX; Analizan posible venta del Atlas

El Atlante regresa a la primera división de la LIGA MX. (Foto: Freepik/atlante/ligamx)

El regreso del Atlante a la Liga MX cada vez está más cerca. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, anunció que, durante la junta de dueños de este martes, se dio ‘luz verde’ a la sustitución del Mazatlán por los ‘Potros de Hierro’.

“Mazatlán informó a la asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios”, leyó a la prensa un comunicado emanado de la asamblea.

De este modo, y a la espera de que se cumplan los requerimientos, la afiliación que actualmente es propiedad de TV Azteca pasará a la propiedad de Emilio Escalante, quien desde hace tiempo había manifestado su deseo de llevar a los ‘Potros de Hierro’ de vuelta a primera división.

“Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones”, agregó.

Arriola concluyó que “se espera que la operación esté concluida antes del verano de 2026”, es decir, que Atlante ya formaría parte del torneo Apertura después del Mundial de México, EU y Canadá.

El Atlante prepara su regreso a la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Liga MX, Atlante).

De acuerdo con información que adelantó Fox Sports México el mes pasado, el acuerdo se cerró en 65 millones de dólares y tienen planeada una mudanza de la actual sede del Atlante (Estadio Agustín Coruco Díaz de Morelos) al Estadio Banorte de la Ciudad de México, antes llamado ‘Azteca’.

Por última vez campeón de primera división en 2007, el Atlante descendió en el Clausura 2014. Desde entonces, ha tenido como sedes Cancún, Ciudad de México (Cd. de los Deportes) y actualmente Morelos.

Durante los últimos años, Atlante ha sido de los equipos más estables en la Liga de Expansión MX, pues desde su descenso presumen de tres campeonatos y cuatro subcampeonatos en la división de plata del futbol mexicano.

Mazatlán apareció en 2020 en sustitución de Monarcas Morelia. Su mejor torneo fue el Apertura 2023, en donde los ‘cañoneros’ lograron el décimo lugar de la tabla general pero cayeron en la primera ronda del Play-In ante Santos Laguna.

Atlante regresaría para el Apertura 2026 a la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Mexsport / IA Gemini).

Atlas echa a andar recepción de ofertas e interés

Además, el ejecutivo dio a conocer que el club Atlas ya está en proceso “por parte de un banco de inversión ordenado” para la recepción de ofertas formales del equipo tapatío.

El Atlas actualmente es operado por Orlegi Sports, también dueño de Santos Laguna. Los ‘rojinegros’ están a la venta en la búsqueda del grupo de cumplir con no la multipropiedad de equipos en la Liga MX.

Hace unas semanas, corrieron rumores que apuntaban a que los dueños de la escudería McLaren de F1 estaban interesados en comprar al Atlas; sin embargo, esta información fue desmentida por Orlegi y añadieron que otros grupos sí han formalizado su interés.

“El fondo Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C., así como ninguna empresa de su propiedad o participada, ha tenido contacto con nuestro grupo ni forma parte del proceso de transacción de Atlas FC”, detallaron. “Existen diversos grupos que sí están participando activamente en ella”.

Orlegi aseguró que informaría con relación a cualquier movimiento que realicen sobre Atlas.