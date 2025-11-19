¿Vuelve el ‘Porto de Hierro’? Esto sabemos sobre el regreso del Atlante a la Liga MX

¡Ya se escucha el relinchar del ‘Potro’ en la cancha! Y es que, de acuerdo con fuentes especializadas, el Atlante está muy cerca de regresar al máximo circuito del futbol mexicano: la Liga MX.

Durante los últimos años, los ‘Potros de Hierro’ se habían mantenido como parte la competencia de Liga de Expansión MX, división ‘de plata’ en México y donde no se ha rehabilitado el ascenso a la Liga MX desde hace más de 6 años.

Ante esto, la directiva del equipo, que actualmente juega en Estadio Coruco Díaz de Zacatepec (Morelos), no únicamente regresaría al máximo circuito, sino que además se mudaría a la capital de nueva cuenta. Te contamos todos los detalles a continuación.

¿Qué se sabe sobre el regreso del Atlante a la Liga MX?

En el Clausura 2014, Atlante vivió un amargo momento, pues descendió tras perder ante Xolos de Tijuana en la Jornada 16 del torneo y, desde entonces, han tenido varias mudanzas: de Cancún a la Ciudad de México y, ahora, juegan en Morelos.

De acuerdo con información obtenida por Fox Sports, la directiva del Atlante concretó una compra por 65 millones de dólares por la plaza en Liga MX que actualmente tiene el Mazatlán FC, franquicia que nació en lugar de Monarcas Morelia en 2020.

Según el medio citado, la transacción se hará oficial una vez que termine el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, de modo que los ‘Potros de Hierro’ reaparecerán de nueva cuenta a la Liga MX para el torneo Apertura 2026, es decir, en el verano del próximo año.

Esto, además, implicará una mudanza más para el Atlante, pues tienen pensado jugar en el Estadio Banorte (antes Azteca), propiedad del Club América, para recibir sus partidos como local.

Además, añaden que el club y los propietarios ya cuentan con los requisitos de certificación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), lo cual facilitaría los trámites para el regreso del ‘Potro’.

El Atlante se ha mantenido como uno de los clubes más regulares de la Liga de Expansión en los últimos años; en el actual Apertura 2025 fue líder de la competencia aunque fueron eliminados en cuartos de final ante el Tepatitlán.

Desde su último arribo a la segunda profesional de México, han cosechado tres campeonatos y cuatro subcampeonatos de liga. Para remontarnos a la última vez que fueron campeones en primera división hay que mirar atrás hasta el el Apertura 2007; además, poco tiempo después, ganaron la Concachampions de la temporada 2008-09.

El equipo era dirigido hasta hace un par de días por Miguel Fuentes, quien ya tiene experiencia en equipos de la Liga MX como Tigres o Necaxa en donde fungió como entrenador auxiliar; trabajó con directores técnicos como Jaime Lozano, Pablo Guede, Robert Dante Siboldi y Veljko Paunovic. Sin embargo, tras la eliminación dieron a conocer que ya no ocuparía más el puesto.

Además, cuentan con jugadores que ya tienen experiencia en primera división, como Christian ‘Hobbit’ Bermúdez (América), Javier Ibarra (León), Eirc Cantú (Rayados de Monterrey), Armando Escobar (Atlas), Diego Cruz (Puebla), entre otros, aunque seguramente buscarán reforzarse de buena manera para poder competir en la Liga MX.