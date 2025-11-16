Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo: Estos son los países clasificados AL MOMENTO al Mundial 2026

Portugal clasificó al Mundial 2026 tras golear a Armenia y, con ello, el delantero Cristiano Ronaldo queda a un paso de disputar su sexta Copa del Mundo de la FIFA.

El atacante, que no estuvo en el encuentro por suspensión, tendrá 41 años cuando arranque el Mundial 2026 y mantiene su intención de buscar el único título mayor que falta en su carrera.

El triunfo 9-1 permitió a la selección dirigida por Roberto Martínez quedarse con la cima del grupo y despejar cualquier duda después de la derrota frente a Irlanda. Tanto Bruno Fernandes como Joao Neves firmaron tripletes en una jornada que, además de sellar la clasificación, devolvió solidez al equipo.

“¡Estamos en el Mundial! Vamos con todo, Portugal”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

El pase de Portugal también garantiza que Cristiano se una a Lionel Messi, cuya Argentina ya aseguró su lugar con anticipación, para ser los primeros futbolistas en disputar seis Mundiales.

¿Quiénes ya están confirmados para el Mundial 2026?

La FIFA detalla la distribución de plazas para el Mundial 2026, en un nuevo formato de 48 países:

Países clasificados al Mundial 2026

De esta manera, estos son los países que, de momento, tienen ‘sellado’ su pasaporte al Mundial 2026:

Europa: Portugal, Inglaterra, Francia y Croacia ya están dentro

El panorama europeo combina trámite y sorpresa, aunque de momento, están confirmadas :

Inglaterra cerró una eliminatoria perfecta bajo Thomas Tuchel: ocho victorias, cero goles recibidos y clasificación asegurada desde octubre.

cerró una eliminatoria perfecta bajo Thomas Tuchel: ocho victorias, cero goles recibidos y clasificación asegurada desde octubre. Francia ganó su grupo tras imponerse con autoridad a Ucrania, con doblete de Kylian Mbappé.

ganó su grupo tras imponerse con autoridad a Ucrania, con doblete de Kylian Mbappé. Croacia , semifinalista en 2022, también amarró su participación al quedarse con el liderato de su sector.

, semifinalista en 2022, también amarró su participación al quedarse con el liderato de su sector. Portugal se sumó con su goleada ante Armenia.

A pesar de ello, Europa solo ha ocupado una parte de sus 16 plazas directas, por lo que aún hay boletos pendientes por definirse.

La épica de Irlanda y otros movimientos clave en UEFA

La jornada destacó por la remontada de Irlanda, que con un triplete de Troy Parrott en el cierre venció a Hungría y se metió a los playoffs.

Ucrania también avanzó al repechaje tras vencer a Islandia, mientras que otros grupos continúan abiertos en la carrera por los cupos.

Sudamérica: seis boletos definidos y un dominio reafirmado

Los seis lugares directos asignados a la región ya están cubiertos:

Un séptimo país sudamericano podrá competir el próximo año por un cupo adicional en el Torneo Clasificatorio de la FIFA.

Asia: una clasificación histórica para Uzbekistán y Jordania

La FIFA confirmó que Asia ya llenó sus ocho plazas directas:

La región aún tiene un cupo más disponible mediante el Torneo Clasificatorio.

África: nueve selecciones ya tienen boleto

De acuerdo con la FIFA, África cuenta con un panorama prácticamente definido:

Queda una plaza adicional pendiente para el Torneo Clasificatorio.

Oceanía y Concacaf: la foto al momento

En Oceanía, Nueva Zelanda obtuvo el cupo directo. Nueva Caledonia disputará el Torneo Clasificatorio.

En Concacaf, los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá ya están dentro. Quedan tres plazas directas más y dos para el Torneo Clasificatorio, que se disputará en 2026.

Torneo clasificatorio: así se definen las últimas dos plazas para el Mundial 2026

El camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá al final dos boletos disponibles, y se entregarán en un torneo clasificatorio que reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones.

Este mini–certamen se disputará en marzo de 2026, dentro de la Fecha FIFA del 23 al 31, y será el último filtro antes de completar la lista de participantes que viajarán a Canadá, México y Estados Unidos.

El formato contempla la participación de dos representativos de Concacaf, además de uno de África, Asia, Concacaf y Oceanía.

Las cuatro selecciones con peor posición en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola abrirán la competencia en semifinales, mientras que las dos mejor ubicadas avanzarán directamente a las finales. Los ganadores de estos dos partidos obtendrán los últimos cupos mundialistas.

Al momento, Bolivia y Nueva Calcedonia son los países confirmados para este torneo.