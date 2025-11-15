México vs. Uruguay EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY el partido amistoso rumbo al Mundial 2026?

Todavía falta para el Mundial 2026, pero en el camino, México se enfrenta a Uruguay este sábado como parte de sus encuentros amistosos de preparación para el certamen. Esta es la última fecha FIFA del 2025, así que los mexicanos vienen ‘a todo por el todo’.

La expectativa crece en México por recibir a una de las potencias del sur: este 15 de noviembre. El Estadio Corona (casa del Santos Laguna) es la sede de este encuentro, donde la Selección Mexicana tiene, además ‘sed de revancha’.

Dirigida por Marcelo Bielsa, y con jugadores experimentados en la Liga MX (como los uruguayos Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre), la Selección de Uruguay añade un condimento especial para la afición mexicana.

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de México vs. Uruguay y en qué estadio?

Para los seguidores del Tricolor, esta cita no solo es amistosa: es una plataforma para observar nuevos rostros y consolidar ideas bajo la conducción del DT Javier Aguirre, justo ante un rival que tampoco se guarda nada.

La cita es este mismo sábado por la tarde, para que aproveches el ‘Buen Fin’ en botana (si hay promociones, claro) y te prepares para un día lleno de acción futbolera.

Fecha : sábado 15 de noviembre de 2025.

: sábado 15 de noviembre de 2025. Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México).

: (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Corona en Torreón, Coahuila.

Canales de transmisión del futbol hoy: ¿Dónde y a qué hora ver el México vs. Uruguay en vivo?

En cuanto a la transmisión del partido de México, las señales oficiales incluyen canales de televisión abierta, así como TV de paga y plataformas de streaming, para que no te pierdas un solo minuto del encuentro. Las opciones son:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

Azteca Deportes App.

Este duelo de preparación también lo puedes seguir a través de El Financiero Deportes, donde te compartimos la información más relevante como convocados, alineaciones, jugadas más importantes y goles.

Contexto y relevancia del amistoso entre México y Uruguay

Para México, recibir a Uruguay en esta ventana FIFA no es un simple amistoso: representa una prueba de nivel. El Tricolor entra en un proceso de reestructuración y busca una mejor imagen tras resultados adversos en las últimas presentaciones.

Uruguay llega con la ambición evidente: el equipo está clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y bajo la dirección de Bielsa afina detalles frente a un rival de peso, lo que se ve como preparación de elite.

Uruguayos de la Liga MX convocados a fecha FIFA opinan sobre el partido

Como señal de la exigencia del encuentro, los futbolistas uruguayos que juegan en Liga MX no lo minimizan. “El profe Bielsa sabe que México tiene una liga muy competitiva y dinámica. Me ha dicho que los partidos de fase final aquí muchas veces son de nivel europeo; él ve todos los partidos conoce a todos los jugadores y sabe lo que esta selección nos puede exigir en este partido”, afirma Sebastián Cáceres del América, de acuerdo con EFE.

Mientras tanto, Rodrigo Aguirre, también en el equipo de André Jardine, añade que “Somos varios jugadores que conocemos al futbol mexicano (…) pero no creo que Marcelo necesite que le compartamos ningún conocimiento. Él conoce a todos los jugadores y analiza muy bien a todos los rivales”.

Qué observar: jugadores, tácticas y lo que está en juego

En el Tricolor mexicano destacan figuras como la ‘Hormiga’ González, jugador de Chivas que destacó en la fase regular de Liga MX este Apertura 2025.

En el bando uruguayo, la presencia de centrales como Sebastián Cáceres y ofensivos como Rodrigo Aguirre aportan rigor y competitividad.

Más allá del resultado, este amistoso ejercita a ambas selecciones: para México, recuperar confianza y mostrar progreso; para Uruguay, mantener el nivel alto y aceitado rumbo al Mundial. En ambos casos se trata de medir piezas, ajustar sistemas y, claro, dejar una buena imagen.

Historial México vs. Uruguay

El enfrentamiento entre ambas selecciones tiene historia: han jugado un total de 23 veces, con un registro muy parejo: 8 victorias para México, 8 para Uruguay y 7 empates.

El último choque fue en junio de 2024 y terminó con triunfo uruguayo por 4-0. Ahora, la Selección tiene la oportunidad de revertir ese dato adverso en casa.