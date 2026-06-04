Gobernabilidad en tiempos del Mundial

Aunque parezca exagerado, la gobernabilidad del país pende parcialmente de un balón de futbol.

Mientras el gobierno federal enfrenta desafíos en materia de seguridad, crecimiento económico, salud, educación y una complicada relación con Estados Unidos, millones de mexicanos tienen puesta su atención en un evento que históricamente ha servido como válvula de escape para las tensiones sociales: la Copa Mundial de Futbol.

No es casualidad. Desde hace décadas, el futbol se ha convertido en el principal fenómeno de cohesión social del país. Ningún otro acontecimiento tiene la capacidad de unir, aunque sea temporalmente, a millones de personas de distintas ideologías, clases sociales y regiones bajo una misma causa. Por ello, cuando la Selección Mexicana juega, también se pone a prueba el estado de ánimo nacional.

En esta ocasión, la presión es mayor. México es anfitrión de la Copa del Mundo y la expectativa de la afición es enorme. Sin embargo, los pronósticos de especialistas y analistas deportivos no son precisamente alentadores.

Sobre el papel, el equipo dirigido por Javier Aguirre debería imponerse a Sudáfrica en su presentación mundialista. Sin embargo, los escenarios se complican para el segundo encuentro frente a Corea, donde los expertos prevén un partido extremadamente difícil que podría terminar en empate o incluso en derrota para el conjunto mexicano.

Posteriormente, vendría el compromiso frente a la República Checa, un duelo que muchos consideran prácticamente un volado y del cual dependería la clasificación.

La preocupación no radica únicamente en los resultados deportivos. El problema es el contexto en el que llega la selección nacional.

El fracaso de Qatar en 2022 sigue fresco en la memoria colectiva. Aquella eliminación en fase de grupos dejó heridas profundas entre una afición cansada de promesas incumplidas. El enojo no fue solamente contra los futbolistas, quienes probablemente fueron los menos responsables de aquella debacle.

La inconformidad se dirigió principalmente contra el argentino El Tata Martino —quien se vendió en el encuentro contra la selección de Messi—, los dueños de los clubes, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, los promotores y todo un sistema que durante años ha privilegiado los negocios por encima del desarrollo deportivo.

La afición llega al Mundial con la paciencia agotada.

Por eso existe preocupación entre autoridades federales, estatales y municipales respecto a lo que podría ocurrir si la Selección Mexicana vuelve a fracasar.

No se trata únicamente de una eventual eliminación temprana. Incluso una clasificación sufrida en segundo lugar de grupo podría ser percibida como otro síntoma de mediocridad. Y si México quedara eliminado antes de los octavos de final, el descontento podría manifestarse de formas impredecibles.

A ello se suma otro factor delicado. La FIFA mantiene una vigilancia permanente sobre las expresiones discriminatorias en los estadios mexicanos. El polémico grito homofóbico ha generado sanciones en el pasado y existe el riesgo de nuevas medidas disciplinarias si vuelve a presentarse en recintos como el Estadio Azteca o el Akron de Guadalajara, donde la selección disputará parte de sus compromisos.

Un ambiente deportivo enrarecido, combinado con malos resultados, podría convertirse en un catalizador de frustraciones acumuladas que van mucho más allá del futbol.

Porque el enojo social no surge de la nada.

Proviene de una ciudadanía que enfrenta problemas cotidianos cada vez más complejos. Inseguridad, servicios públicos deficientes, dificultades económicas, crisis de movilidad y una creciente percepción de que las autoridades son incapaces de responder eficazmente a las demandas más sentidas de la población.

En ese contexto, el Mundial funciona como un gigantesco espacio de distracción colectiva. Una especie de tregua emocional donde millones de personas depositan ilusiones y esperanzas.

Un gran catalizador del humor social.

Los antiguos romanos lo entendieron perfectamente cuando acuñaron la fórmula de “pan y circo”. La diversión podía ayudar a contener tensiones sociales siempre y cuando cumpliera su propósito de entretener y generar satisfacción colectiva.

Pero cuando el circo es malo, el efecto puede ser exactamente el contrario.

La frustración se multiplica.

Por eso, aunque parezca una afirmación desproporcionada, el Mundial no solamente pone en juego el destino deportivo de la Selección Mexicana. También influye en el clima político y social que enfrentará el gobierno federal durante los próximos meses.

La presidenta Claudia Sheinbaum se aproxima al cierre de su segundo año de gobierno y al inicio de una etapa crucial de su administración. Los desafíos acumulados son considerables y la necesidad de resultados tangibles es cada vez más apremiante.

Un Mundial exitoso podría contribuir a generar un ambiente de optimismo y cohesión nacional. Un fracaso rotundo, en cambio, podría convertirse en otro elemento de desgaste para una sociedad que muestra signos de cansancio e impaciencia.

Y en todo ello, la CNTE tiene secuestrada a la CDMX y vienen otros grupos inconformes para sumarse a la disidencia magisterial.