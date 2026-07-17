Ya no alcanza la cobija de la impunidad

Las presuntas grabaciones atribuidas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, continúan ocupando un lugar central en la agenda política nacional. Más allá de la autenticidad o del eventual origen de los audios, el daño político ya está hecho.

El contenido que se les atribuye, en el que supuestamente estaría dispuesta a proporcionar información privilegiada a autoridades estadounidenses a cambio de recuperar su visa y el acceso a cuentas bancarias, representa un auténtico torpedo en la línea de flotación del discurso oficial de la Cuarta Transformación.

El problema para Palacio Nacional ya no es únicamente el caso de una gobernadora cuestionada. Lo verdaderamente delicado es que el episodio vuelve a exhibir las contradicciones de un gobierno que, desde el primer momento, optó por cerrar filas y defender políticamente a una de sus figuras, mientras minimiza o desacredita cualquier señalamiento proveniente del extranjero.

La narrativa gubernamental insiste en presentar estos casos como parte de una conspiración política. Sin embargo, conforme aparecen nuevos elementos y aumentan las investigaciones de autoridades estadounidenses sobre funcionarios mexicanos, esa explicación comienza a perder fuerza incluso entre sectores que tradicionalmente respaldan al oficialismo.

La cobija de la impunidad ya no alcanza para cubrir a tantos servidores públicos vinculados, directa o indirectamente, con investigaciones, señalamientos o testimonios relacionados con el crimen organizado.

Cuando no es el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aparece el senador Enrique Inzunza. Si no son ellos, resurgen los nombres de Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Mario Delgado o Adán Augusto López, todos mencionados en distintos momentos dentro del debate político derivado de investigaciones que se siguen en Estados Unidos.

Independientemente de que existan o no responsabilidades penales acreditadas en México, el desgaste político resulta inocultable. Cada nuevo expediente, cada nueva filtración o cada nueva investigación fortalece la percepción de que el oficialismo enfrenta una crisis de credibilidad que difícilmente podrá resolverse únicamente mediante conferencias de prensa o descalificaciones contra la oposición.

El caso de Marina del Pilar reviste especial gravedad porque las acusaciones y la mea culpa ya no se limitan a presuntos vínculos con grupos criminales o a la cancelación de una visa estadounidense. Ahora la discusión gira en torno a la posibilidad de que una gobernadora mexicana hubiera negociado información considerada estratégica para proteger intereses personales.

Por esa razón, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instalada en el Senado de la República, la oposición elevó considerablemente el tono de sus críticas. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron su inmediata separación del cargo y algunos incluso plantearon que, de comprobarse el contenido de las grabaciones, podrían configurarse delitos tan graves como traición a la patria.

La Comisión Permanente se convirtió nuevamente en un auténtico ring político. Oficialistas y opositores intercambiaron acusaciones, descalificaciones e insultos en una sesión que reflejó el nivel de polarización que vive el país.

Mientras Morena defendía a la mandataria bajacaliforniana argumentando que todo forma parte de una campaña de desprestigio, la oposición insistía en que resulta insostenible seguir protegiendo a funcionarios señalados por autoridades extranjeras.

Lo preocupante es que la discusión dejó de centrarse exclusivamente en la situación jurídica de la gobernadora. El verdadero debate es si el régimen mantiene una política sistemática de protección hacia funcionarios cuestionados, aun cuando ello implique un enorme costo para la credibilidad institucional del Estado mexicano.

La defensa incondicional emprendida desde el oficialismo también tiene consecuencias internacionales. La relación bilateral con Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia de cooperación contra el crimen organizado y, en lugar de mejorar, se complicará aún más.

Paradójicamente, la estrategia de cerrar filas podría terminar produciendo el efecto contrario al deseado. En lugar de contener la crisis, amplifica la sospecha pública de que existe algo más que una simple solidaridad partidista.

Mientras tanto, la oposición ha encontrado un filón político que difícilmente dejará escapar rumbo a los procesos electorales de 2027. Cada nuevo señalamiento fortalece su narrativa de que Morena gobierna bajo una permanente sombra de sospecha y que el combate a la corrupción terminó convertido en un discurso selectivo.

La pregunta de fondo ya no es si aparecerán nuevos nombres. La verdadera interrogante consiste en saber hasta dónde alcanzará la capacidad política del gobierno para seguir defendiendo a funcionarios cada vez más cuestionados.

Ese es hoy el mayor problema para la Cuarta Transformación. No únicamente las investigaciones que puedan desarrollarse en el extranjero, sino la creciente convicción de una parte importante de la opinión pública de que el gobierno protege a sus cuadros políticos aun cuando las dudas sobre su actuación sean cada vez más profundas.

Y en política, como en la justicia, llega un momento en que el costo de sostener lo indefendible resulta mucho mayor que el de asumir responsabilidades.