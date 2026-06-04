Venta de autos crece 4.9 por ciento en mayo; mercado hila tres meses con aumentos

Durante mayo de este año, la venta de autos ligeros nuevos en México mantuvo su ritmo de crecimiento, al registrar la comercialización de 127 mil 100 unidades, cifra que representó un incremento anual de 4.9 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), elaborado por el Inegi, este crecimiento representó la venta de 5 mil 990 vehículos más que los comercializados en el mismo periodo de 2025.

“En el mes de mayo de 2026 se comercializaron 127 mil 100 vehículos ligeros, cifra 4.9 por ciento superior a las 121 mil 110 unidades de mayo de 2025”, comentó Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Con este desempeño, el mercado automotriz de México registró su tercer mes consecutivo con crecimiento, algo que no ocurría desde el periodo de octubre de 2024 y marzo de 2025, cuando la industria reportó seis meses consecutivos de avances.

“En cuanto al desempeño contra mes inmediato anterior, se registra un incremento en los vehículos ligeros nuevos vendidos, de 8 mil 241 unidades, es decir, un avance de 6.9 por ciento con respecto al dato de abril 2026”, añadió el representante de la industria.

En el acumulado de enero a mayo de 2026, la venta de autos ligeros nuevos alcanzó un volumen histórico de 627 mil 609 unidades, lo que también significó un avance de 4.9 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

Este crecimiento, es el tercer mejor resultado para los primeros cinco meses del año, sólo debajo de 2023 y 2024, cuando se alcanzaron crecimientos de 21.37 y 13.36 por ciento, respectivamente.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en mayo fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 119 mil 776 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 5.8 por ciento con respecto al dato observado de 127 mil 100 unidades”, destacó Rosales Zárate.

(El Financiero)

Nissan y General Motors mantienen liderazgo

De acuerdo con los datos difundidos por el Inegi, las mayores ventas de automóviles en mayo se concentraron en sólo dos armadoras: Nissan y General Motors.

En el caso de la japonesa, Nissan vendió 21 mil 460 unidades, equivalente al 16.9 por ciento del total de vehículos comercializados.

En tanto General Motors colocó 15 mil 959 unidades, lo que representó el 12.6 por ciento de las ventas totales, lo que permitió superar a Volkswagen, que en mayo vendió 10 mil 557 unidades, según lo reportado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Asimismo, dentro del top 10 de marcas con más vehículos vendidos estuvieron Toyota, con 10 mil 840 unidades que le valieron el 8.2 por ciento del mercado; Mazda con 9 mil 759 unidades y 6.8 por ciento de participación; KIA con 9 mil 305 unidades y 7.2 por ciento, así como Hyundai y Ford, que tuvieron una cuota de mercado de 3.4 y 3.3 por ciento respectivamente.

“El índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual de 4.11 por ciento y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.71 por ciento, con datos a la primera quincena de mayo 2026”, dijo el ejecutivo.

Geely y Jetour resisten aranceles del 50 por ciento

Respecto a las marcas chinas, que desde enero enfrentan un arancel de 50 por ciento debido a que China no cuenta con un tratado comercial con México, las mayores ventas en mayo corresponden a Geely con 4 mil 230 unidades, un alza anual de 295.3 por ciento, y MG Motor con 4 mil 167 autos, un crecimiento de 4 por ciento.

También destacaron Changan con mil 972 vehículos vendidos y un avance de 27.6 por ciento, mientras JAC reportó mil 800 unidades, una caída de 7.7 por ciento. Great Wall Motor comercializó mil 46 autos, un retroceso de 4.6 por ciento. Además, Jetour vendió 550 unidades, un alza de 643.2 por ciento, y Motornation apenas colocó 24 vehículos, una contracción de 91.6 por ciento.