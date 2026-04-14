Nissan apuesta por Latinoamérica: N7 y Frontier Pro serán parte de su relanzamiento global

Nissan reducirá su portafolio de 56 a 45 modelos y concentrará el 80% de su producción en tres familias principales de vehículos.

Nissan Motor ha presentado una renovación de su anticuada gama de modelos, estableciendo objetivos ambiciosos para aumentar las ventas en Estados Unidos y China, un año después de que el director ejecutivo, Iván Espinosa, asumiera el control del fabricante de automóviles, que atraviesa dificultades.

El fabricante japonés planea reducir el número de modelos de 56 a 45 y concentrar el 80 por ciento de su volumen en tres “familias” principales de vehículos construidos sobre plataformas compartidas y destinados a sus regiones más importantes, según informó en un comunicado el martes.

La tan esperada estrategia representa el último esfuerzo de Espinosa por reformar Nissan tras la reorganización de su problemática alianza de dos décadas con Renault SA y, más recientemente, la fallida fusión con Honda Motor. La compañía sufre fuertes pérdidas y una deuda enorme, mientras que su oferta obsoleta no ha logrado adaptarse a la transición del sector hacia los vehículos eléctricos e híbridos en Japón, China y Estados Unidos.

“Así es como cobra vida nuestra estrategia de cartera, basada en la rentabilidad y construida en torno a una gama de productos más ágil y sólida”, declaró Espinosa a los periodistas en la sede de Nissan en Yokohama, Japón.

Apunta a un millón de ventas con nuevos híbridos y eléctricos

Como parte de su relanzamiento, Nissan aspira a vender más de un millón de coches tanto en el mercado estadounidense como en el chino para 2030, alcanzando un nivel que no ha logrado desde su ejercicio fiscal de 2019 en Estados Unidos y el de 2021 en China.

La compañía espera lograrlo con productos más novedosos, incluyendo versiones híbridas con motor V6 de su exitoso crossover compacto Rogue y una renovada SUV Xterra para Estados Unidos. Este renovado impulso hacia los híbridos en Estados Unidos se produce después de que la compañía los abandonara en 2019, lo que la obligó a mantenerse al margen del reciente auge en las ventas de vehículos híbridos de sus rivales Honda y Toyota Motor.

A diferencia de los híbridos de sus dos competidores, Nissan utiliza una tecnología que presentó hace una década en su mercado nacional, la cual emplea un motor de gasolina para cargar las baterías que impulsan el vehículo.

Nissan exportará N7 y Frontier Pro a Latinoamérica

Nissan anunció que priorizará el rápido desarrollo de vehículos y la optimización de costos en China, fortaleciendo su oferta de vehículos totalmente eléctricos y utilizando el país como centro de exportación a mercados como Latinoamérica y el Sudeste Asiático. Planea dirigir sus envíos de su sedán mediano N7 y su camioneta Frontier Pro, ambos fabricados en China, a estas dos regiones.

En Japón, Nissan anunció que profundizará en el segmento de vehículos más pequeños con un nuevo automóvil compacto del que espera vender 550 mil unidades anuales para el año fiscal que finaliza en 2031.

El fabricante de automóviles también reiteró sus planes para actualizar sus sistemas avanzados de asistencia al conductor, comenzando con una versión mejorada de su tecnología ProPilot en su nueva minivan Elgrand, que se lanzará este verano en Japón. Esto permitirá implementar tecnología de conducción autónoma integral a principios de 2028, lo que coincide con el anuncio del año pasado sobre la actualización del control de crucero y las funciones de mantenimiento de carril.