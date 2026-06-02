¿Transmisiones ilegales se apoderan del Mundial 2026? Señales piratas se podrían disparar 35 por ciento

La Copa del Mundo amenaza con convertirse en el evento deportivo más pirateado en el país, debido a un aumento promedio de hasta 20 por ciento en los costos de las plataformas de streaming, la fragmentación de los derechos de transmisión y la sofisticación de redes criminales dedicadas al robo de señales.

Se estima que para la Copa Mundial FIFA 2026 el consumo ilegal de transmisiones deportivas podría incrementarse hasta 35 por ciento en México.

“La verdad es que el Mundial va a ser el escenario perfecto para la proliferación de transmisiones pirata”, comentó Radamés Camargo, director de Análisis en The CIU.

Actualmente, México ocupa el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en consumo de piratería digital.

“El usuario enfrenta una saturación de plataformas y un incremento constante en precios. Cuando un partido está en una aplicación, otro en televisión restringida y otro más en streaming premium, el consumidor termina buscando accesos ilegales”, aseguró Camargo.

Por su parte, Félix Aguirre Gil, director de la organización Host City Ciudad de México, advirtió que el consumo de partidos de fútbol en plataformas digitales pirata abrirá la puerta a posibles fraudes y robo de datos personales y bancarios a consumidores mexicanos.

En un escrito enviado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el directivo pidió implementar una campaña preventiva para informar a la población sobre los riesgos de ver partidos mediante transmisiones pirata como Roja Directa, Pirlo TV, Fútbol Libre, Pelota Libre, Elite Gol, Rústico TV, Alangulo TV y Batman Stream.

“Hay un marcado problema de piratería en México (…) uno de los problemas centrales está relacionado con el peligro para los usuarios, ya que estas plataformas pueden recolectar información personal de miles de personas e incluso información bancaria”, señaló Félix Aguirre Gil, remarcando los alcances de la vulnerabilidad informática a la que se exponen los cibernautas.

Host City Ciudad de México indicó que existen plataformas que ofrecen partidos del Mundial sin autorización de la FIFA y fuera del marco legal mexicano, situación que podría agravarse conforme se acerque el inicio del torneo.

“Sabemos de casos en los que ya han ocurrido fraudes o negación de prestación del servicio supuestamente contratado, incluso robo de datos personales”, advirtió el ejecutivo, quien también alertó que los usuarios afectados difícilmente pueden reclamar el dinero perdido al tratarse de servicios ilegales.

Camargo señaló que la cercanía del Mundial de 2026, donde México será una de las principales sedes, anticipa una presión inédita para televisoras, plataformas tecnológicas y autoridades regulatorias, por lo que hizo un llamado a que actúen en conjunto para evitar esta situación.

“Si no existe coordinación entre plataformas, operadores, autoridades y empresas de ciberseguridad, el Mundial de 2026 podría convertirse en el evento deportivo más pirateado en la historia de la región. El problema ya no es sólo económico, también implica riesgos para usuarios, marcas y derechos audiovisuales”, concluyó el director de Análisis en The CIU.

(El Financiero)

IMPI reforzará combate a la piratería

A pocos días del arranque de la Copa Mundial, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas Morales, anunció que intensificarán las acciones y operativos para combatir la piratería de productos y las transmisiones ilegales por internet.

“Se está trabajando también en el tema de streaming para evitar que haya transmisiones ilegales. Se habla con quienes proveen los servicios de internet para poder trabajar en ese sentido”, explicó.

La estrategia, que ya inició con despliegues en Guadalajara, una de las ciudades sede, contempla una estrecha colaboración con los proveedores de servicios de internet para bloquear el streaming ilícito de los partidos, protegiendo los derechos comerciales y audiovisuales.

Con estas medidas y el próximo lanzamiento de campañas de sensibilización al consumidor, el gobierno busca salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y maximizar el impacto económico positivo esperado para el país durante la justa.