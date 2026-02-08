Gobierno redobla esfuerzos contra la piratería: Destacan medidas para apuntalar industrias

El Gobierno federal redobló su ofensiva contra la piratería, el contrabando y el comercio ilegal al poner en marcha una estrategia transversal encabezada por la Secretaría de Economía, con un enfoque de tolerancia cero y coordinación interinstitucional para proteger a la industria nacional, al consumidor y a las cadenas de valor.

La dependencia refrendó que el combate al comercio ilícito será frontal y sostenido, en coordinación con dependencias federales, gobiernos estatales y el sector productivo, como parte de una agenda integral orientada a fortalecer la economía formal y cerrar espacios a la informalidad que distorsiona mercados y erosiona la recaudación.

Economía destacó que entre las acciones impulsadas destacan medidas para apuntalar a la industria nacional en sectores sensibles como el textil, calzado, acero y azúcar; operativos de decomiso de mercancía ilegal; la instalación de mesas interinstitucionales para atender efectos no previstos de políticas públicas, así como avances en la creación de un observatorio que integrará información del sector privado para mejorar la detección de prácticas ilícitas.

Estas prioridades se ratificaron durante el Foro sobre el Combate al Comercio Ilícito, organizado por la Secretaría de Economía en coordinación con el Council of the Americas, concebido como un espacio de diálogo y alineación entre autoridades federales y representantes empresariales para fortalecer una agenda común frente a una problemática que impacta de manera directa a la economía nacional.

En el encuentro participaron representantes de sectores particularmente afectados, como tabaco, bebidas alcohólicas, farmacéutico, textil y manufacturas, además de especialistas académicos, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en sistemas de trazabilidad más robustos, reforzar los controles aduanales y la aplicación de la ley, así como elevar la coordinación entre autoridades y sector productivo.

El foro fue encabezado por el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, y contó con la participación de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo que subrayó el carácter integral y transversal de la estrategia.