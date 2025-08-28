Retos para la industria mexicana frente al comercio ilícito

El comercio ilícito y el contrabando en México está impactando directamente a la economía, al empleo y a la inversión, consolidando al país como uno de los más afectados por este fenómeno en América Latina.

Según la Alianza Transnacional contra el Comercio Ilícito (TRACIT), México ocupa el lugar 83 de 158 países evaluados en el ranking global de combate a ilícitos, con resultados bajos en control aduanero y regulación. Esto evidencia la vulnerabilidad del país frente a productos ilegales que desplazan a la industria formal y disminuyen la competitividad.

Pérdidas económicas y laborales

Organismos de la industria estiman que el contrabando ha derivado en la pérdida de 250 mil empleos, especialmente en sectores estratégicos como textil y calzado, y ha causado el cierre de más de 40 empresas. Además, se calcula que uno de cada tres productos comercializados en el país es ilegal, lo que reduce la recaudación fiscal y limita la inversión formal.

Los sectores más afectados incluyen:

Textil y calzado: Más del 30% de los consumidores adquiere ropa y calzado falsificado. Las pérdidas ascienden a 24 mil millones de pesos , y se han perdido cerca de 70 mil empleos .

Más del 30% de los consumidores adquiere ropa y calzado falsificado. Las pérdidas ascienden a , y se han perdido cerca de . Medicamentos: Hasta 68% de farmacias en ciertas regiones vende fármacos falsificados, algunos con sustancias peligrosas, situando al país entre los primeros cinco a nivel mundial en este ilícito.

Hasta 68% de farmacias en ciertas regiones vende fármacos falsificados, algunos con sustancias peligrosas, situando al país entre los primeros cinco a nivel mundial en este ilícito. Combustibles: El robo y la importación irregular de hidrocarburos genera pérdidas de 18.17 millones de pesos diarios , y entre 2018 y 2024, la evasión fiscal alcanzó 809 mil millones de pesos .

El robo y la importación irregular de hidrocarburos genera pérdidas de , y entre 2018 y 2024, la evasión fiscal alcanzó . Electrónica: Decomisos recientes superaron un millón de productos ilegales , valuados en 150 millones de pesos .

Decomisos recientes superaron , valuados en . Alcohol: El contrabando representa 77% de los ilícitos en bebidas alcohólicas, con focos críticos en ciertas regiones del país.

El contrabando representa en bebidas alcohólicas, con focos críticos en ciertas regiones del país. Tabaco: El consumo ilegal equivale a 14 millones de cigarrillos diarios, y el mercado ilícito creció 240% entre 2017 y 2023. Grupos delictivos producen cajetillas sin códigos de seguridad y obligan a comercios a venderlas hasta 30% más baratas que las legales.

Riesgo económico y de seguridad - El comercio ilícito opera como una economía paralela: cada peso no registrado reduce recursos destinados a infraestructura, educación y salud, y fortalece las finanzas de grupos delictivos mediante extorsión y control territorial. Se estima que seis de cada 100 negocios formales son víctimas de estas prácticas.

Especialistas coinciden en que este fenómeno refleja deficiencias en la supervisión aduanera y en la trazabilidad de las cadenas de suministro. Además de pérdidas fiscales, constituye un riesgo para la seguridad nacional y la estabilidad de sectores productivos estratégicos.

Sin medidas contundentes, el comercio ilegal continuará minando la competitividad de México, profundizando los daños en la industria formal y afectando la economía de miles de familias en todo el país.